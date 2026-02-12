Риана може и да е истинска мегазвезда и милиардер, но дори и тя понякога има нужда от… картофи. Преди няколко дни поп дивата бе забелязана в супермаркет в Лос Анджелис - „дигизирана“ в черни дрехи и тъмни очила, да избира плодове и зеленчуци.

Разбира се, неотлъчно до нея бе охраната ѝ и дори личният ѝ готвач - вероятно в готовност да даде идеи за вечеря. Но въпреки това Риана се държеше като всеки един от нас – спокойно буташе количката, леко подсмихвайки се на любопитните погледи. В крайна сметка, понякога дори най-големите звезди просто искат да вършат обичайните неща от ежедневието. При това на спокойствие.

Но колкото и да се опитва да се прикрие, Риана нямам как да остане незабелязана. Доказателство за това е реакцията на възрастна жена, която дотолкова се заглежда в изпълнителката, че дори по погрешка хваща нейната количка, мислейки я за своята. Действието ѝ бе моментално „коригирано“ от охраната на звездата.

Риана реагира с усмивка на случката – доказателство, че изобщо „не се взема насериозно“ - особено след като в този момент основният ѝ приоритет е да напазарува за дома.

Тя се държи като всяка една заета майка - просто със собствена охрана, личен готвач и някой друг, който да носи покупките, докато тя небрежно отнася една саксия с цвете към оставената на паркинга кола.

В последните години, Риана се радва на семеен уют и щастие. Заедно с половинката си, рапърът A$AP Rocky отглеждат трите си деца Първородният син RZA, който е на около три години, по-малкият Riot, на две и най-новото попълнение в семейството – дъщерята Rocki, която е едва на няколко месеца.

А най-любопитното е, че певицата вече загатна, че е готова да стане майка за четвърти път - броени месеца след раждането на Rocki.

