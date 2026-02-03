Песен на Риана от миналогодишния филм „Смърфовете“ е в центъра на нов съдебен иск, заведен от номинирания за „Грами“ автор на песни RØMANS, който твърди, че Paramount Pictures никога не са му плащали за написването ѝ – и след това лъжливо са обвинили Риана за бъркотията.

Сам Роман, който е съавтор на хита на Луис Капалди от 2018 г. „Someone You Loved“, твърди, че след като разговорите със студиото са в застой, Paramount е използвала песента „Anyone“ във филма, всичко това без негово разрешение и без „да му плати и стотинка“.

Според иска, получен и публикуван за първи път от изданието Billboard, Paramount оттогава отказва да реши проблема и вместо това „посочи с пръст Риана“, твърдейки „странно“, че е нейна вината, че той не е получил заплащане за работата си.

„Paramount предприеха подхода, обичаен за малко дете, изправено пред неправомерно поведение: Обвиниха някой друг. В този случай обвиниха Риана“, пише адвокатът на автора Джонатан Стайнсапир. „Парамаунт решиха да накажат ищеца – и нагло да нарушат авторските му права, като ги използват без съгласие и без да му платят и стотинка – защото студиото беше ядосано на Риана.“

„Смърфовете“, анимационен хибрид с игрално действие, издаден през юни, но с предимно негативни отзиви, се оказа боксофис провал, като според съобщенията Paramount загуби 80 милиона долара . Роман твърди, че филмът съдържа и втора песен, която е написал – „Always on the Outside“, изпълнена от Джеймс Кордън – без разрешение.

Снимка: Getty Images/Instagram

„Paramount знаеше много добре, че няма право да използва интелектуалната собственост на ищеца по този начин. Всъщност, Paramount посочва ищеца като автор на песни и продуцент на двете песни“, пише Стайнсапир. „Въпреки тези заслуги, Paramount все още не е платила на ищеца дори стотинка.“

Представител на Paramount не отговори веднага на искането за коментар по обвиненията в делото в понеделник. Риана не е посочена като ответник по делото, нито е обвинена в каквито и да било нарушения; говорител на звездата също не отговори на искането за коментар от Billboard.

RØMANS, който е съавтор на музика с Ед Шийрън, Камила Кабело, Деми Ловато, Maroon 5, Алиша Кийс, Джон Леджънд и Калвин Харис, твърди, че Paramount са се обърнали към него през 2022 г. с предложение да напише песен за филма „Смърфовете“. Той казва, че студиото му е предложило песента да бъде изпълнена от Риана, да бъде силно промотирана като част от филма и че той ще запази „авторските права“.

Снимка: Getty Images/Instagram

„За да заявим очевидното, известните изпълнители значително повишават търговската стойност на песните“, пишат адвокатите на RØMANS в иска. „Написването и продуцирането само на един хит за изпълнител като Риана може да донесе икономически ползи в продължение на десетилетия.“

Но с наближаването на премиерата на филма, Роман казва, че му е било казано, че „Anyone“ все пак няма да бъде пуснат в търговска мрежа – промяна, която според него е променила фундаментално икономическата страна на сделката и е довела до „пълно спиране на преговорите“.

След излизането на филма, Роман твърди, че компанията е решила да „обвини Риана“ за провала. Студиото му е казало, че е „много разочаровано от парите, които уж е похарчило за участието ѝ“ и че смята, че „не е получило подходяща възвръщаемост от нея“.

Делото не обвинява Риана в нещо нередно – и всъщност адвокатите на Роман полагат всички усилия да заявят точно това: „Ищецът няма проблем с Риана. Проблемът му е изцяло с Paramount.“

В технически правни термини, Роман обвинява Paramount в нарушаване на авторски права за използване на песните без разрешение, както и в измама и небрежно представяне на невярно съдържание относно предполагаемите им обещания и провала на преговорите.

