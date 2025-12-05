Ким Катрал и Ръсел Томас се ожениха! 69-годишната звезда от ембеламатичния сериал „Сексът и градът“ и 55-годишният звукорежисьор си размениха обети на 4 декември в Лондон на елегантна церемония, на която присъстваха само 12 гости в старото кметство на Челси.

Тиха сватба, ненатрапчиво тържество, фокусирано върху семейството, близките приятели и трайното партньорство, което са изградили, отразява предпочитанието на младоженците към интимността и автентичността.

За повода актрисата носеше изискан костюм от Dior, стилизиран от дългогодишната ѝ творческа сътрудничка Патриша Фийлд, която съчета с ръкавици на Корнелия Джеймс и шапка по поръчка, проектирана от модния майстор Филип Трейси. Томас избра костюм по поръчка от Ричард Джеймс, демонстрирайки споделената оценка на двойката за майсторството и ненатрапчивата изтънченост.

Катрал и Томас се запознават за първи път през 2016 г. в Би Би Си, когато тя се появява в епизод на „Часът на жената“ и връзката им бързо прераства в сериозно партньорство.

Снимка: Getty Images

От този момент нататък те започват да се следват взаимно в X (преди известен като Twitter), каза тя в интервю за Glamour през 2018 г. „Той ми пишеше директно“, продължи тя. „Беше много, много модерно и просто беше много лесно.“

Те поддържаха връзка, което в крайна сметка го е накарало да посети актрисата във Ванкувър. „Беше много смело от негова страна, защото всъщност не се познавахме, освен че хапнахме няколко пъти заедно. Но той дойде и се разбирахме чудесно“, каза тя пред PEOPLE през 2020 г. „И оттогава сме заедно!“

„Чувствам се много комфортно около него“, добави тя. „Той е страхотен и има страхотно чувство за хумор. И е приятен за окото!“

През годините двойката е пазила романса си от светлината на прожекторите и е поддържала връзката си на основата на взаимно уважение, споделени интереси и ангажимент за неприкосновеност на личния им живот.

Снимка: Getty Images

През юни 2025 г. актрисата разказа за връзката им в интервю за The Times, казвайки, че през целия си романс са „прекарали страхотно“.

„Той е имал невероятно интересен живот и наистина го е правил по свои собствени правила“, добави тя за него. „Той е малко бунтар, което аз обичам.

Ексклузивна среща със създателя на "Сексът и градът" Майкъл Патрик Кинг - вижте в следващото видео.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK