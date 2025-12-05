Ким Катрал и Ръсел Томас се ожениха! 69-годишната звезда от ембеламатичния сериал „Сексът и градът“ и 55-годишният звукорежисьор си размениха обети на 4 декември в Лондон на елегантна церемония, на която присъстваха само 12 гости в старото кметство на Челси.
Тиха сватба, ненатрапчиво тържество, фокусирано върху семейството, близките приятели и трайното партньорство, което са изградили, отразява предпочитанието на младоженците към интимността и автентичността.
За повода актрисата носеше изискан костюм от Dior, стилизиран от дългогодишната ѝ творческа сътрудничка Патриша Фийлд, която съчета с ръкавици на Корнелия Джеймс и шапка по поръчка, проектирана от модния майстор Филип Трейси. Томас избра костюм по поръчка от Ричард Джеймс, демонстрирайки споделената оценка на двойката за майсторството и ненатрапчивата изтънченост.
Катрал и Томас се запознават за първи път през 2016 г. в Би Би Си, когато тя се появява в епизод на „Часът на жената“ и връзката им бързо прераства в сериозно партньорство.
От този момент нататък те започват да се следват взаимно в X (преди известен като Twitter), каза тя в интервю за Glamour през 2018 г. „Той ми пишеше директно“, продължи тя. „Беше много, много модерно и просто беше много лесно.“
Те поддържаха връзка, което в крайна сметка го е накарало да посети актрисата във Ванкувър. „Беше много смело от негова страна, защото всъщност не се познавахме, освен че хапнахме няколко пъти заедно. Но той дойде и се разбирахме чудесно“, каза тя пред PEOPLE през 2020 г. „И оттогава сме заедно!“
„Чувствам се много комфортно около него“, добави тя. „Той е страхотен и има страхотно чувство за хумор. И е приятен за окото!“
През годините двойката е пазила романса си от светлината на прожекторите и е поддържала връзката си на основата на взаимно уважение, споделени интереси и ангажимент за неприкосновеност на личния им живот.
През юни 2025 г. актрисата разказа за връзката им в интервю за The Times, казвайки, че през целия си романс са „прекарали страхотно“.
„Той е имал невероятно интересен живот и наистина го е правил по свои собствени правила“, добави тя за него. „Той е малко бунтар, което аз обичам.
Ексклузивна среща със създателя на "Сексът и градът" Майкъл Патрик Кинг - вижте в следващото видео.
