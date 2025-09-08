Повече от година мина откакто синът на Арнолд Шварценегер Патрик и моделът Аби Чемпиън се сгодиха. Нещо, което бе очакван развой на връзката им, предвид, че двамата са заедно близо десет години.

В крайна сметка настъпи момонтът, в който 31-годишният актьор и 28-годишната манекенка си казаха заветното „Да“. На 6 септември сключиха брак на интимна церемония край езерото Кор д’Ален, щата Айдахо.

Сватбата бе в класически стил – Аби облечена в бяла, булченска рокля, а Патрик съсъ смокинг от бяло сако и черен панталон.

Сред гостите се открояваха родителите на Патрик – баща му Арнолд Шварценегер и майка му Мария Шрайвър, както и сестра му Катрин, придружена от съпруга си Крис Прат, съобщава Daily Mail.

На тържеството присъстваха още актьорът Роб Лоу и колегата на Патрик от сериала „Белият лотос“ – Джейсън Айзъкс, който играеше неговия екранен баща в последния сезон на популярната телевизионна продукция.

Мястото, което младоженците избираха за сватбеното си тържество е частният клуб Gozzer Ranch, който има сантиментална стойност и за двамата, тъй като са го посещавали многократно в миналото.

За първи път Патрик и Аби бяха свързвани романтично през септември, 2015 г. Няколко месеца по-късно направиха връзката си официална чрез публикации в социалните мрежи.

Патрик предложи на Аби през декември, 2023 г. - след което обявиха годежа си с общ пост в Instagram към който написаха романтичното „Завинаги“, придружено със сърца.

Малко след това Патрик разкри в интервю за списание GQ как протича организацията на сватбата: „Моята роля е просто да съм сигурен, че тя е щастлива, каквото и да иска да направи. Радвам се да дам мнение за някои неща, но иначе съм там, за да я подкрепя и да ѝ осигуря най-прекрасните моменти.“

