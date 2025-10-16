Виктория Бекъм разкри защо е решила да премахне гръдните си импланти. В ново интервю за The Sun 51-годишната Бекъм говори открито за решението и сподели кой стои зад него.

„Не знам къде отидоха тези гърди, но отидоха. Определено работата с Ролан (Муре) го направи. Той е толкова страхотен и нямаше да имам кариера, ако не беше той“, каза поп звездата, превърнала се в моден дизайнер.

„Това произлезе от нуждата ми да бъда приемана по-сериозно и от това, че не знаех коя съм“, продължи тя. „И затова мисля, че Роланд ме насърчи просто да бъда себе си – да не чувствам, че трябва да бъда този човек. Просто да смекча настроението си.“

Бившата Spice Girl добави, че това ѝ е позволило да „се покаже чрез (модните си) колекции“.

Снимка: Reuters

Бекъм стартира едноименния си моден бранд през 2008 г., а в новия си документален сериал за Netflix, озаглавен също „Виктория Бекъм“, тя отдава заслуга на френския моден дизайнер Муре за това, че ѝ е помогнал да премине от музиката към модната индустрия.

„Роланд видя нещо, не знам какво, но се сближихме и той повярва в мен“, каза Бекъм по време на изповед в лекарския кабинет. „Той беше много, много честен и беше наистина строг. Не го интересуваше дали ми харесва това, което казва, или не - просто го казваше.“

Отново в интервюто си за The Sun тя също така разсъждава върху модните си избори през 90-те и началото на 2000-те.

„Прекарах толкова дълго време след Spice Girls в търсене на предназначението си и не знаех какво е то“, продължи тя. „Така че, предполагам, че затова се обличах по този начин. Имаше много екстеншъни за коса, тесни топове и изкуствен тен, въпреки че все още използвам изкуствен тен.“

В документалната си поредица в Netflix, Бекъм също така си спомня за стила си, особено как се е обличала по време на Световното първенство през 2006 г. в Германия, когато всички погледи са били насочени към съпругите и приятелките на английския отбор.

„Вижте, беше забавно“, каза тя в документалния сериал. „Имах големи гърди. Имах голяма коса. Ние, дамите, обичахме да пазаруваме. Спомням си, че видях една от тези съпруги, която си беше купила толкова много дизайнерски дрехи и имаше толкова много чанти, че не можеше да се промъкне през въртящите се врати на хотела.“

Снимка: Getty Images

„Беше във време, когато не се чувствах творчески удовлетворена, така че така останах релевантна тема“, добави тя.

Документалният сериал повдига завесата върху живота на Бекъм и нейната модна линия, като трите епизода са заснети в навечерието на най-голямото модно ревю на звездата на Седмицата на модата в Париж през 2024 г.

