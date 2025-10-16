Виктория Бекъм разкри защо е решила да премахне гръдните си импланти. В ново интервю за The Sun 51-годишната Бекъм говори открито за решението и сподели кой стои зад него.
„Не знам къде отидоха тези гърди, но отидоха. Определено работата с Ролан (Муре) го направи. Той е толкова страхотен и нямаше да имам кариера, ако не беше той“, каза поп звездата, превърнала се в моден дизайнер.
„Това произлезе от нуждата ми да бъда приемана по-сериозно и от това, че не знаех коя съм“, продължи тя. „И затова мисля, че Роланд ме насърчи просто да бъда себе си – да не чувствам, че трябва да бъда този човек. Просто да смекча настроението си.“
Бившата Spice Girl добави, че това ѝ е позволило да „се покаже чрез (модните си) колекции“.
Бекъм стартира едноименния си моден бранд през 2008 г., а в новия си документален сериал за Netflix, озаглавен също „Виктория Бекъм“, тя отдава заслуга на френския моден дизайнер Муре за това, че ѝ е помогнал да премине от музиката към модната индустрия.
„Роланд видя нещо, не знам какво, но се сближихме и той повярва в мен“, каза Бекъм по време на изповед в лекарския кабинет. „Той беше много, много честен и беше наистина строг. Не го интересуваше дали ми харесва това, което казва, или не - просто го казваше.“
Отново в интервюто си за The Sun тя също така разсъждава върху модните си избори през 90-те и началото на 2000-те.
„Прекарах толкова дълго време след Spice Girls в търсене на предназначението си и не знаех какво е то“, продължи тя. „Така че, предполагам, че затова се обличах по този начин. Имаше много екстеншъни за коса, тесни топове и изкуствен тен, въпреки че все още използвам изкуствен тен.“
В документалната си поредица в Netflix, Бекъм също така си спомня за стила си, особено как се е обличала по време на Световното първенство през 2006 г. в Германия, когато всички погледи са били насочени към съпругите и приятелките на английския отбор.
„Вижте, беше забавно“, каза тя в документалния сериал. „Имах големи гърди. Имах голяма коса. Ние, дамите, обичахме да пазаруваме. Спомням си, че видях една от тези съпруги, която си беше купила толкова много дизайнерски дрехи и имаше толкова много чанти, че не можеше да се промъкне през въртящите се врати на хотела.“
„Беше във време, когато не се чувствах творчески удовлетворена, така че така останах релевантна тема“, добави тя.
Документалният сериал повдига завесата върху живота на Бекъм и нейната модна линия, като трите епизода са заснети в навечерието на най-голямото модно ревю на звездата на Седмицата на модата в Париж през 2024 г.
