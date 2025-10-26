Ето един пореден пример за това, че любовта от екрана може да се пренесе и в живота! Звездата от „Ривърдейл“ Камила Мендес официално се сгоди за своя колега от романтичната комедия „Música“ и интернет сензация Руди Манкузо. Двойката обявява щастливата новина след тригодишна връзка.

Източник, близък до 31-годишната Камила Мендес, потвърждава пред People, че актрисата приема предложението за брак от 33-годишния Руди Манкузо.

„Сгодена за най-добрия ми приятел“, пише бъдещата булка в своя Instagram профил.

Щастливата двойка празнува своя важен момент на бляскаво парти в емблематичния хотел „Шато Мармон“ в Лос Анджелис. Докато дамата пристъпва прага на хотелските врати, Руди обявява новината пред фотографите, преди да целуне своята годеница по бузата, затвърждавайки публично годежа си.

Пръстен с бляскав диамант

Снимка: Instagram

Камила Мендес не се поколебава да покаже новия си годежен пръстен, който представлява голям диамант, поставен върху тънка сребърна халка.

За празненството актрисата избира смел тоалет, съчетаващ комфорт и стил – тъмносин къс потник и съответстващ спортен панталон, комбинирани с обувки на висок ток. Руди пък залага на уголемено бежово яке върху бял потник и черни панталони с висока талия.

Любов от пръв поглед?

Камила и Руди започват да излизат по срещи през юли 2022 г., докато работят по романтичната комедия „Música“. Четири месеца по-късно, Камила намеква за отношенията си с Руди със селфи, на което получава целувка от YouTube звездата.

През януари 2023 г. Камила, която преди това имаше връзка с колегата си от „Ривърдейл“ Чарлз Мелтън, откровено споделя в подкаста Going Mental, че това чувство е различно от всичко, което е изпитвала досега.

Снимка: Getty Images

„Наистина се опитвам да се овладея“, казва тя тогава. „Чувствам, че го познавам цял живот, а това е нещо, което всъщност никога преди не съм изпитвала“, заявява Камила.

Снимка: Getty Images

