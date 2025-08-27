Забавна, динамична и носеща много нови знания за родината игра - „Аз обичам България“ се завръща по bTV с нов сезон, нови капитани и любимата водеща Александра Сърчаджиева - на 11 септември (четвъртък) точно в 20:00 ч.

Актрисата вече очаква чаровните си колеги – актьорите Филип Буков и Стоян Дойчев, които тази есен влизат в ролята на капитани на двата отбора.

Забавни и остроумни, симпатягите бързо ще омаят зрителите на bTV с чудесното си чувство за хумор, много знания, неподправени емоции и закачки.

Приятели в живота и колеги на сцената и екрана, „бившите татковци“ ще се превърнат в страхотни капитани на своите отбори и с огромна страст за победа ще се борят до последно за всяка точка в играта.

Предстоящият сезон на „Аз обичам България“ ще предложи на цялото семейство пред екрана незабравимо пътешествие из родината с вълнуващи игри, в които да проверяват знанията си за нашата история, култура, природа и традиции.

И тази есен зрителите, а и всички в студиото, ще се срещат с „Героите сред нас“ – играта, която представя не толкова известни, но изключителни, достойни съвременни българи, които са повод за гордост, възхищение и вдъхновение.

Наред с едни от най-обичаните игри, екипът на предаването е подготвил и нови – още по-забавни, любопитни и енергични, които ще доведат до неочаквани обрати в резултата и много смях.

Някои от познатите игри ще са с обновени правила, а страхотният бенд на предаването все така ще бъде част от играта и ще се грижи за доброто настроение на всички.

Не пропускайте „Аз обичам България“ от 11 септември – всеки четвъртък от 20:00 ч. по bTV – за знанието, забавлението и любовта към родината!

