Кисело мляко с мравки. Учени тестваха балканска традиция в България, а елитни готвачи я превърнаха в гурме хит!

Шокиращо разкритие от Дания! Изследователи от Копенхагенския университет и Техническия университет на Дания проучиха древен, но малко известен метод за ферментация, произхождащ от Турция и Балканския полуостров. Вместо обикновена закваска, в него участват живи дървесни мравки и топло мляко. Научният екип пътува до България, където роднини на съавторката и антроположка Севги Мутлу Сиракова представили традицията, съобщава DPA.

Кисело мляко с мравки

Метод за ферментация, който произхожда от Турция и Балканския полуостров.

Четири мравки в чаша топло мляко.

Рецептата от България

Снимка: iStock

Експериментът, описан в статия, публикувана в изданието iScience, цитирано от информационната агенция DPA, е бил проведен изключително прецизно.

Вероника Синот от Копенхагенския университет обяснява, че са добавили четири цели мравки в чаша топло мляко, следвайки инструкциите на чичото на Севги Сиракова. Чашата била оставена за една нощ, създавайки перфектни условия за ферментация.

На следващия ден резултатът бил налице – млякото било сгъстено и кисело, наподобяващо ранния етап при производството на хранителния продукт.

Защо мравките работят?

Снимка: iStock

Според учените, магията се крие в самите дървесни мравки. Те пренасят млечнокисели и оцетнокисели бактерии, които съдействат за коагулацията на млякото.

„Естествената химична защитна система на мравките подкиселява млякото, създавайки благоприятна среда за микроби, които обичат кисела среда“, сочи DPA.

Полученото кисело мляко е леко пикантно. Леони Ян, ръководителката на проучването от Техническия университет на Дания, обяснява, че традиционните кисели млека имат по-голямо видово разнообразие в сравнение с търговските, което се отразява на уникалния вкус и консистенция.

Експериментите показват, че живите мравки работят най-добре за ферментация, тъй като замразените или изсушени мравки не създават подходяща бактериална култура.

Гурме хит с кисело мляко от мравки

Снимка: iStock

Докато учените проучват традицията, готвачи от отличен със звезди „Мишлен“ ресторант в Копенхаген вече са разработили гурме продукти с мравки, включително сирене, подобно на маскарпоне, и специален коктейл.

Въпреки любопитството, изследователите съветват хората да не пробват този метод в домашни условия. Научният екип предупреждава, че съществува сериозен риск от потенциално заразяване с паразити от живите мравки.

Как първият кубински готвач със звезда „Мишлен“ готви в студиото на „Преди обед“ вижте ето тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK