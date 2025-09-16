Нина Добрев е „съкрушена“ след раздялата си с бившия професионален сноубордист и скейтбордист Шон Уайт.

„Нина е съкрушена. Те най-накрая бяха започнали да планират сватбата и нещата бяха в ход“, сподели източник пред Us Weekly.

Източникът отбеляза, че раздялата на двойката е „все още много прясна“, но звездата от „Дневниците на вампира“ получава „подкрепата на най-близките си приятелки, които я посещават“.

На 11 септември за първи път бе съобщено, че двамата са прекратили годежа си.

След раздялата, видео в социалните мрежи, което беше споделено от Добрев, предизвика учудване сред феновете, които предположиха, че клипът намеква за връзката ѝ с Уайт.

„Какъв е твоят съвет за жените, които се опитват да оправят мъжете си? Слушай, Боб Строителят, той има още 10 жени, които се опитват да го оправят, и всички вие приличате на строителна бригада“, казва актрисата във видеото.

Уайт в момента е в китайската столица Пекин, където се подготвя за зимните спортни състезания, които е основал, наречени „Снежната лига“.

„За първи път в Пекин от Олимпиадата през 2022 г. Чувствам се малко носталгичен и развълнуван, че „Снежната лига“ се завръща през декември!“, написа Шон в Инстаграм на 15 септември.

„Това беше взаимно решение, взето с любов и дълбоко уважение един към друг,“ разкри преди броени дни близък до двойката източник.

36-годишната Нина Добрев и 39-годишният Шон Уайт бяха забелязани последно заедно на 31 август тази година, докато се разхождат хванати за ръце в Лос Анджелис.

Вижте повече за Нина Добре в следващото видео:

