Ако имате котка, вероятно сте преживявали ситуацията, в която вашият пухкав приятел първо ви гледа, след което бавно избутва чаша или вашия смартфон от масата на пода, след което наблюдава реакцията ви. Според wopet.com причината не е „лошо поведение“.

Проучване от Университета в Съсекс, Великобритания, установи, че котките активно взаимодействат с предмети, защото така изследват света. Учените смятат, че има няколко основни причини за „неприличното поведение на котките“:

Ловни инстинкти

Дори опитомените домашни любимци са ловци по душа. Мозъците им реагират мигновено на всяко движение, сигнализирайки: „Хвани!“ Когато котка види молив, ключодържател или капачка от бутилка, тя побутва предмета с лапа, проверявайки дали е „плячка“.

Скука

Ако котката няма достатъчно физическа и психическа стимулация, тя си намира собствено забавление – и често стопаните ѝ не са доволни от това. Котките могат да бутат неща, просто за да ги видят как падат, или да изследват шкафове и рафтове в търсене на нещо интересно.

Снимка: iStock

Търсене на внимание

Котките бързо научават, че определени действия предизвикват реакция. Дори викането или мъмренето са внимание за котката, а това е нещото, което тя жадува. Така че тя повтаря „лошото“ поведение отново и отново.

Естествено любопитство

Котките са естествено малки изследователи. Те бутат предмети, за да видят как се държат: дали ще паднат, какъв звук издават, колко са тежки. Това е вид игра, противопоставяща се на гравитацията, особено често срещана при млади котки.

Снимка: ВКонтакте

За да се избегнат подобни проблеми, изследователите препоръчват да държите чупливите предмети на сигурно място и да осигурите на котката си собствени играчки за „експериментиране“.

Освен това, експертите съветват да не се наказва котка за това, че събаря неща. Вместо да наказвате, опитайте да промените поведението на нещо по-безопасно, като осигурите на котката си повече игра, обич и възможности за изследване. По този начин ще запазите вещите си и ще направите живота на домашния си любимец по-интересен и щастлив.

