Изкуствената елха е една изключително практична придобивка за празничния сезон. Просто я изваждаме от кутията, сглобяваме я за 10 минути, украсяваме – и получаваме онова уютно и сияйно настроение. При това без усилия и излишен боклук.

Недостатъкът е, че изкуствените елхи понякога изглеждат твърде фалшиви. И някак стоят неубедително насред коледния интериор. Добрата новина е, че има как да поправим това – с помощта на един бърз и лесен трик.

„Сплесканите“ клони

Обемните, „разперени“ клони дълго време бяха стандарт - наследство от пухкавите изкуствени елхи от миналото, които винаги са в съвършена триъгълна форма.

Но дърветата в природата далеч не изглеждат така „съвършено“. Структурата им се характеризира с нееднакво разстояние между клоните.

Ето защо, когато декорираме изкуствена елха, добре е да се опитвам да пресъздам именно този естествен вид и да избягваме идеалната подредба.

През последните години дори се наблюдава тенденция към „дизайнерски“ елхи, които са леки и ефирни. Част от тази тенденция е именно желанието за по-реалистична визия.

Прекалено пухкавите и обемни елхи освен, че изглеждат нереалистично, не позволяват на коледните играчки да се закачат правилно - те просто „полягат“ върху клоните. Много по-добре е украшенията да висят свободно, без да са възпрепятствани от клоните.

Снимка: iStock

Как да прикрием централната стойка

Централната тръба на изкуствената елха не е особено привлекателна, така че трябва да намерим начин да я прикрием. При трика с плоските клони стойката може да е още по-видима, но няколко играчки лесно решават това.

Най-добре е да се използват стъклени топки - които да поставим щедро във вътрешността на елхата, близо до стойката. Добавянето на играчки на различна дълбочина като цяло дава повече обем, допринася за блясъка и отраженията.

Във видеото - съвети как да се грижим за естествената коледна елха у дома:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK