Мислите, че кралската Коледа се състои само от диадеми, златни чинии, изискано меню и кралска реч? Това отчасти е вярно, но не си мислете, че Уиндзор не се отдават на обикновено забавление на най-важния семеен празник в годината.

Вижте кои са 7 от най-забавните коледни традиции на британското кралско семейство, които, въпреки разликите в датите, всяко семейство може да следва.

ТОП 7 коледни традиции на кралското семейство

Започнете подготовката по-рано

Покойната кралица например е започвала първите си коледни приготовления още през август! И няма съмнение, че крал Чарлз III също се е погрижил за празненствата предварително.

Задълженията на монарха включват, наред с други неща, изпращането на коледни картички на роднини, приятели и политическите партньори на Великобритания. Общо има около 750 картички, всяка от които е подписана лично от Елизабет II. Така че не е изненадващо, че монархът е започнал да подготвя първата партида още през лятото - по време на годишната си почивка в замъка Балморал.

Снимка: Getty Images

По това време се вземат и първите решения относно това какви подаръци ще даде монархът на служителите си, както и кои училища и църкви ще имат щастието да получат коледни елхи от кралския двор. Накратко, управление на времето в най-добрия му вид.

Празнувайте извън града

Чудесен вариант за онези, които имат късмета да притежават собствено местенце, далеч от шумните градова – абсолютно в духа на династията Уиндзор. По време на празниците британското кралско семейство се опитва да се изолира с най-близкия си кръг и да се измъкне от Лондон. Преди ролята на коледна резиденция до голяма степен се е играла от помпозния и луксозен замък Уиндзор, където младата кралица и сестра ѝ Маргарет са поставяли известните си пиеси по време на войната.

От 1988 г. тази функция окончателно е прехвърлена в Сандрингам Хаус, където идват само най-близките роднини на краля (монархът дава прием за по-широк кръг в началото на декември в Бъкингамския дворец). Сандрингам, изненадващо, се смята за една от най-малките резиденции на кралското семейство. Тя може да побере само 25 души – и то само ако някои от тях се съгласят да спят в помещенията за персонала.

Отделете време само за семейството

Семейната почивка си е семеен празник и семейство Уиндзор разбират това отлично. Приятели, далечни роднини и дори влюбени никога не са канени в Сандрингам. Дори Кейт Мидълтън, въпреки че беше сгодена, не беше поканена да отпразнува Коледа със семейството на монарха.

Във всеки случай, традиционно правото да се празнува главният празник на годината с краля се разпростира изключително върху неговите преки потомци и техните семейства. Ето защо роднините на принцеса Даяна никога не са били канени в Сандрингам, както и семейство Мидълтън не е поканено и до днес.

Снимка: Getty Images

Изключение е правено от време на време само за Сара Фъргюсън, бившата съпруга на принц Андрю и дори тогава кралицата е настанявала бившата си снаха не в самия Сандрингам, а в една от вилите в него.

Разнообразете вечерта с игри

Прекрасна традиция, която може не само да събере цялото семейство, но и да прекара досадните часове преди празника, когато вечерята все още се приготвя и вече не ви се гледат едни и същи филми година след година. Например можете да карате кънки, да се биете със снежни топки, да направите снежен човек (ако метеорологичните условия позволяват) или да карате ски в планината. Що се отнася до британското кралско семейство, Уиндзорите имат прекрасна традиция да играят футбол сутринта на Бъдни вечер.

Разменете си нелепи подаръци

Великобритания има така нареченият Boxing Day, 26 декември, когато както деца, така и възрастни получават своите изненади от Дядо Коледа. Но Уиндзорите, отдавайки почит на немските си корени, си разменят подаръци в навечерието на Коледа, следобед.

Работата е там, че в британското кралско семейство не е прието да се правят скъпи изненади – напротив, колкото по-забавен и по-необикновен е подаръкът, толкова по-добре. Например, за принц Филип е известно, че е получил мелничка за пипер веднъж, принцеса Даяна веднъж подари на приятелката си Сара постелка за баня с леопардов принт, Кейт Мидълтън подари на принц Хари популярната играчка „Отгледай си приятелка“ (кукла във формата на момиче, което расте във вода), а самият Хари веднъж дори се осмели да подари на баба си шапка за душ с надпис „Ain't Life a cura!“.

Накратко, дори и да нямате немска кръв във вените си или да сте свикнали да давате по-значителни подаръци, традицията все пак е интересна и най-важното – евтина.

Създайте дрескод

Гостите прекарват остатъка от вечерта в подготовка за гала банкета, който има официален дрескод: смокинги за мъжете и дълги вечерни рокли за жените. По традиция, на тази вечер дамите носят най-хубавите си бижута и бляскави диадеми.

Вие можете да го интерпретирате по всевъзможни начини, като например можете да спазите елегантен дрескод или пък да облечете пухкави тематични пижами.

Снимка: Getty Images

Не прибирайте елхата до февруари

И накрая, клишето за премахване на коледната елха с наближаването на пролетта има известно обяснение. Да, въпреки че гостите постепенно започват да напускат Сандрингам след 26 декември, кралицата и херцогът на Единбург останаха там до средата на февруари. Всички празнични украси останаха в двореца дотогава.

Това е много мила традиция, която удължава коледния дух за целия персонал, а също така имаше голямо лично значение за самата Елизабет: това беше начинът на монарха да почете баща си, крал Джордж VI, който почина в Сандрингам на 6 февруари през 1952 г.

Снимка: Getty Images

Как да украсим дома си за Коледа без притеснения за децата и домашните любимци - вижте в следващото видео.

