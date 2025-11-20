Всеки, който е опитвал ястие в сач знае колко вкусни стават различните видове меса, приготвени по този начин, но приложението му не се ограничава до там. Специалитетите на сач са подходящи и за вегетарианци. Изключителният вкус и аромат, който се разнася от сач, токущо изваден от пещта, намират място и в постното меню. По-диетичен избор в дните за пости е сачът с разнообразни зеленчуци.

Предимството на сача е, че всичко приготвено в него става приятно хрупкаво и достатъчно добре изпечено. Направете си специалитет на сач с разнообразие от зеленчуци, защото в съда се приготвят еднакво добре в най-различни комбинации.

Рецепта за зеленчуков сач

Необходими продукти

2-3 картофа

2 тиквички

2 моркова

2 червени чушки

2-3 гъби

1 стрък праз лук

3 цветчета броколи

4-5 с.л. зехтин

1/2 връзка свеж копър

1 кубче зеленчуков бульон

Черен пипер, чубрица и сол на вкус

Снимка: iStock

Начин на приготвяне

Картофите предварително се сваряват и се нарязват на едри кубчета. Сачът се загрява добре и се слага зехтинът. Към мазнината се прибавят нарязаните на едро тиквички, моркови, гъби, чушки и броколи.

След като се запекат хубаво се прибавя нарязаният праз с дължина 2 см, после картофите. Зеленчуците се поръсват с сол, черен пипер и чубрица. Разбърква се докато подправките се смесят с всичките зеленчуци.

Снимка: iStock

Заливат се с 200 мл топла вода с разтворен в нея зеленчуков бульон. Оставя се да покъкри и се отдръпва от огъня, но готвенето в нагрятия сач продължава още 10 минути.

Накрая поръсвате със ситно нарязан свеж копър. Зеленчуковият специалитет се сервира поднесен в сача, така че всеки да може сам да си сервира.

