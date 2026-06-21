Лятото е сезонът, в който много хора мечтаят за равномерен бронзов тен. Именно затова някои решават да посещават солариум – за да „подготвят“ кожата преди морето или да поддържат вече придобития загар. Но безопасно ли е това?
Митът за „подготвящия тен“
Едно от най-разпространените вярвания е, че няколко посещения на солариум преди почивка предпазват от слънчево изгаряне. Според специалисти това е мит. Така нареченият „базов тен“ осигурява защита, равностойна на SPF около 2–4, което е далеч под препоръчителните стойности за защита на кожата. Освен това самият тен е признак, че кожата вече е претърпяла увреждане от UV лъчите.
Защо солариумът крие рискове?
Лампите в солариумите излъчват UVA и UVB лъчи – същите видове ултравиолетова радиация, които идват и от слънцето. В много случаи интензитетът им може да бъде дори по-висок.
Редовното използване на солариум се свързва с:
- повишен риск от рак на кожата, включително меланом;
- преждевременно стареене на кожата;
- поява на пигментни петна и бръчки;
- увреждане на очите, включително повишен риск от катаракта;
- потискане на имунната защита на кожата.
А през лятото рискът става още по-голям
Ако посещавате солариум и едновременно прекарвате часове на плажа или край басейна, натрупвате допълнителна UV доза. Дерматолозите предупреждават, че организмът не прави разлика дали ултравиолетовите лъчи идват от слънцето или от солариума – кожата получава увреждания и в двата случая. Именно затова комбинирането на двете увеличава риска от дългосрочни последици.
Как да имате красив загар без излишен риск?
Ако държите на бронзовия тен, специалистите препоръчват по-безопасни алтернативи:
- автобронзанти и продукти без UV лъчи;
- постепенно излагане на слънце в часовете с по-нисък UV индекс;
- използване на широкоспектърен слънцезащитен крем с поне SPF 30;
- носене на шапка, слънчеви очила и защитно облекло при продължителен престой навън.