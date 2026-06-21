Лятото е сезонът, в който много хора мечтаят за равномерен бронзов тен. Именно затова някои решават да посещават солариум – за да „подготвят“ кожата преди морето или да поддържат вече придобития загар. Но безопасно ли е това?

Митът за „подготвящия тен“

Едно от най-разпространените вярвания е, че няколко посещения на солариум преди почивка предпазват от слънчево изгаряне. Според специалисти това е мит. Така нареченият „базов тен“ осигурява защита, равностойна на SPF около 2–4, което е далеч под препоръчителните стойности за защита на кожата. Освен това самият тен е признак, че кожата вече е претърпяла увреждане от UV лъчите.

Защо солариумът крие рискове?

Лампите в солариумите излъчват UVA и UVB лъчи – същите видове ултравиолетова радиация, които идват и от слънцето. В много случаи интензитетът им може да бъде дори по-висок.

Редовното използване на солариум се свързва с:

повишен риск от рак на кожата, включително меланом;

преждевременно стареене на кожата;

поява на пигментни петна и бръчки;

увреждане на очите, включително повишен риск от катаракта;

потискане на имунната защита на кожата.

А през лятото рискът става още по-голям

Ако посещавате солариум и едновременно прекарвате часове на плажа или край басейна, натрупвате допълнителна UV доза. Дерматолозите предупреждават, че организмът не прави разлика дали ултравиолетовите лъчи идват от слънцето или от солариума – кожата получава увреждания и в двата случая. Именно затова комбинирането на двете увеличава риска от дългосрочни последици.

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Как да имате красив загар без излишен риск?

Ако държите на бронзовия тен, специалистите препоръчват по-безопасни алтернативи: