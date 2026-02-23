Кои момичета да се борят за сърцето на Стоян Димов – думата имаха неговата майка Елена и най-добрият му приятел Христо в София. Те направиха първоначалната селекция, като разговаряха с всяка една от дамите, заявили интерес към Стоян.

Христо се представи като един от най-добрите приятели на Стоян Димов - един от тримата ергени в сезон 5 на романтичното предаване.

„Със сигурност не бих приел жени, които изглеждат фрапантно, намусени, неизразителни, празни. Искам да видя жена, която я е грижа за този човек“, заяви категорично той за това какви жени ще търси за приятеля си.

Но кой всъщност е Христо – един от най-добрите приятели на Стоян, който впечатли с отлична физика и приятна външност?

Кой е Христо – най-добрият приятел на Стоян

Христо Нечев е на 29 години, от Пловдив е, но живее в София. В момента е необвързан. Той е инженер-технолог и завършва Университета по хранителни технологии в Пловдив със специалност "Технология на парфюмите и козметиката".

Занимава се професионално с мода, участва в ревюта и фотосесии на известни модни марки и бутици.

Носител е на титлата „Мистър Пловдив“ 2018, както и е втори подгласник в конкурса „Мистър България“ през същата година. Печели и приза „Мистър Туризъм“ 2016.

В свободното си време е във фитнеса, което несъмнено личи от снимките. Освен това следва строг хранителен режим. Тази своя страст е превърнал и в професия – изготвя персонални хранителни и тренировъчни програми.

В интервюта е споделял, че освен визия и добро телосложение, един мъж трябва да се усъвършенства и интелектуално, а не да разчита само на физическите си данни.

По отношение на жените, които харесва – не си пада по лесни жени и не приема оферти от „нахални мацки“.

Като истински приятел, в „Ергенът“ Христо Нечев задаваше въпроси на дамите, които влизат в предаването заради Стоян, свързани с финансовото им състояние, какво качества търсят в мъжа и активно се включваше в избора заедно с майката на ергена Стоян.

