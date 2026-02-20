След забавните фотосесии в екзотична Шри Ланка дойде време и за романтични срещи. Марин избра Цвети, а Стоян покани Пламена, с която имаше изключително силна химия още по време на снимките.

Двамата решиха да се опознаят на спокойна вечеря – вече нямаше дръзки и предизвикателни погледи, а по-скоро задълбочено любопитство към същността на другия. Към онова, което наистина вълнува душата на събеседника. Интересът на Стоян към Пламена се чете в погледа му. Тоя я гледа с желание и се вълнува от всяка нейна дума.

"Мисля, че Пламена е много чиста душа! Тя е като едно слънчице, което чака да изгрее", с тези мили думи Стоян описа грациозната брюнетка.

Задаваха си лични въпроси, разказваха си истории, докато в един момент не заговориха за популярната и обсъждана от много тема – Астрологията.

Знаем, че повечето мъже са скептични, когато стане дума за езотерика, психология, астрологични прогнози и т.н. Въпросът „Коя зодия си?“ по-скоро ги отблъсква, но при синеокия Стоян това изобщо не е така. Самият той сподели на Пламена, че вярва в Астрологията и че съвсем скоро е посетил астролог.

Снимка: Филип Станчев

„Обичам да практикувам осъзнатост!“ – заяви категорично Стоян, а с това свое признание той успя да впечатли настина силно Пламена. Тя остана очарована от неговата дълбочина и интереси. Докато продължаваха да си говорят на духовна тематика, Стоян и брюнетката определено изглеждаха заинтригувани един от друг. А химията от фотосесията, по-рано през деня не беше изчезнала.

Снимка: Филип Станчев

