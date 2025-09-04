Повреденият душ може да се окаже сериозно неудобство, особено когато разчитаме на него за ежедневна употреба. За щастие, много от често срещаните проблеми могат да бъдат решени и без помощта на водопроводчик.

Ето как да се справите:

Намален или неравномерен воден напор

Ако водата от душа тече слабо или пръска в различни посоки, най-вероятната причина е натрупан котлен камък в душовата слушалка.

Решение:

Отвийте душовата глава.

Потопете я в съд с оцет или лимонена киселина за няколко часа.

Изплакнете добре и поставете обратно.

Ако проблемът продължи, проверете дали филтърът или уплътнението не са запушени.

Душът капе дори когато е изключен

Това е признак за проблем с вътрешния механизъм на смесителя – обикновено износено уплътнение или повреден патрон.

Решение:

Затворете централното водозахранване.

Демонтирайте смесителя според модела му.

Проверете уплътненията и патрона - заменете ги при нужда.

Монтирайте обратно и тествайте.

Температурата на водата се мени рязко

Внезапната промяна в температурата често се дължи на дефектирал термостатичен смесител или проблем с бойлера.

Решение:

Ако използвате бойлер, уверете се, че налягането и температурата са правилно настроени.

При термостатични смесители – може да се наложи подмяна на термостатичния елемент.

При съмнение – консултирайте се с техник, тъй като това може да бъде признак и за електрически проблем.

Вода тече от основата на душовата колона

Това обикновено е признак за разхлабени или повредени връзки между маркуча и смесителя.

Решение:

Проверете връзките и ако се налага, затегнете ги с гаечен ключ.

Подменете гумените уплътнения, ако са напукани или износени.

Използвайте водопроводна лента при нужда, за да осигурите по-добро уплътнение.

Душът издава странни шумове

Бучене, свистене или тропане могат да бъдат причинени от въздух в тръбите или колебания в налягането.

Решение:

Отворете всички кранове в дома за няколко минути, за да изведете въздуха от системата.

Ако шумовете продължат, проверете налягането и състоянието на водопровода.

Може да се наложи професионален преглед, ако шумът идва от тръбите в стената.

Съвети за превенция

Почиствайте душовата слушалка редовно.

Следете за първи признаци на износване по маркуча и смесителя.

Инсталирайте омекотител за вода, ако живеете в район с твърда вода.

Не пренебрегвайте малките капки – те често предвещават по-големи проблеми.

