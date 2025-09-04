Повреденият душ може да се окаже сериозно неудобство, особено когато разчитаме на него за ежедневна употреба. За щастие, много от често срещаните проблеми могат да бъдат решени и без помощта на водопроводчик.
Ето как да се справите:
Намален или неравномерен воден напор
Ако водата от душа тече слабо или пръска в различни посоки, най-вероятната причина е натрупан котлен камък в душовата слушалка.
Решение:
- Отвийте душовата глава.
- Потопете я в съд с оцет или лимонена киселина за няколко часа.
- Изплакнете добре и поставете обратно.
- Ако проблемът продължи, проверете дали филтърът или уплътнението не са запушени.
Душът капе дори когато е изключен
Това е признак за проблем с вътрешния механизъм на смесителя – обикновено износено уплътнение или повреден патрон.
Решение:
- Затворете централното водозахранване.
- Демонтирайте смесителя според модела му.
- Проверете уплътненията и патрона - заменете ги при нужда.
- Монтирайте обратно и тествайте.
Температурата на водата се мени рязко
Внезапната промяна в температурата често се дължи на дефектирал термостатичен смесител или проблем с бойлера.
Решение:
- Ако използвате бойлер, уверете се, че налягането и температурата са правилно настроени.
- При термостатични смесители – може да се наложи подмяна на термостатичния елемент.
- При съмнение – консултирайте се с техник, тъй като това може да бъде признак и за електрически проблем.
Вода тече от основата на душовата колона
Това обикновено е признак за разхлабени или повредени връзки между маркуча и смесителя.
Решение:
- Проверете връзките и ако се налага, затегнете ги с гаечен ключ.
- Подменете гумените уплътнения, ако са напукани или износени.
- Използвайте водопроводна лента при нужда, за да осигурите по-добро уплътнение.
Душът издава странни шумове
Бучене, свистене или тропане могат да бъдат причинени от въздух в тръбите или колебания в налягането.
Решение:
- Отворете всички кранове в дома за няколко минути, за да изведете въздуха от системата.
- Ако шумовете продължат, проверете налягането и състоянието на водопровода.
- Може да се наложи професионален преглед, ако шумът идва от тръбите в стената.
Съвети за превенция
- Почиствайте душовата слушалка редовно.
- Следете за първи признаци на износване по маркуча и смесителя.
- Инсталирайте омекотител за вода, ако живеете в район с твърда вода.
- Не пренебрегвайте малките капки – те често предвещават по-големи проблеми.
