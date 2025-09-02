Запушената мивка е един от най-често срещаните битови проблеми - неприятен, но в повечето случаи напълно решим без помощта на майстор. Как да се справите ефикасно и безопасно с това у дома, прочетете по-надолу в статията.
Ето някои основни начини за отпушване на мивката:
Метод 1: Гореща вода
Това е най-простият и често подценяван метод.
Как се прави:
- Сложете да заври около 2 литра вода.
- Излейте я внимателно директно в отвора на мивката.
- Изчакайте няколко минути и проверете дали водата започва да се оттича по-бързо.
Кога помага:
Този метод е особено ефективен при мазни запушвания или сапунени налепи.
Важно!
Не използвайте вряла вода върху пластмасови тръби, защото това може да ги деформира. Използвайте гореща, но не кипяща вода.
Метод 2: Сода и оцет
Комбинацията между сода за хляб и оцет е популярен домашен метод, който създава реакция, способна да разтвори органични натрупвания.
Стъпки:
- Изсипете половин чаша сода за хляб в канала.
- Добавете половин до една чаша оцет.
- Покрийте отвора с тапа или парцал, за да задържите реакцията вътре.
- Изчакайте 20–30 минути.
- Промийте с гореща вода.
Не използвайте този метод твърде често, оцетът е киселина и може да повлияе негативно на гумените уплътнения в тръбите при честа употреба.
Метод 3: Сода и сол
Подходяща алтернатива, особено ако нямате оцет под ръка.
Как се прави:
- Смесете равни части сода за хляб и готварска сол - по половин чаша.
- Изсипете в канала и оставете сместа да действа 30–60 минути.
- Залейте с гореща вода.
- Предимства: Този метод е по-малко агресивен от содата с оцет, но все пак доста ефективен при органични запушвания.
Метод 4: Вендуза
Класически и доказано работещ подход, особено при запушвания, които не са дълбоко в системата.
Как се използва:
- Напълнете мивката с малко вода – достатъчно, за да покрие гумената част на вендузата.
- Поставете вендузата плътно върху отвора.
- Направете няколко енергични движения нагоре-надолу.
- Повторете няколко пъти, ако е нужно.
Кога е ефективен: При запушвания, причинени от натрупвания близо до повърхността.
Метод 5: Почистване на сифона
Ако нито един от горните методи не помага, най-вероятно запушването е в сифона.
Какво ви трябва: кофа, гумени ръкавици и евентуално гаечен ключ (ако гайките са стегнати).
Стъпки:
- Поставете кофа под сифона, за да уловите остатъчната вода.
- Развийте сифона внимателно.
- Почистете го от натрупванията.
- Завийте обратно и проверете за течове.
Метод 6: Метална тел или закачалка
Ако подозирате, че запушването е причинено от косми, това е ефективен метод.
Как се прави:
- Разгънете тел или метална закачалка.
- Извийте единия край като кука.
- Вкарайте внимателно в канала и опитайте да извадите причинителя на запушването.
Метод 7: Почистване с "канална спирала"
Ако имате под ръка специален уред - гъвкава спирала за отпушване на канали, това е един от най-ефективните професионални методи, достъпни и за домашно ползване.
Стъпки:
- Вкарайте спиралата в канала.
- Завъртайте и натискайте леко, докато усетите съпротивление.
- Продължете да завъртате, докато пробиете или извадите запушването.
