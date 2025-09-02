Запушената мивка е един от най-често срещаните битови проблеми - неприятен, но в повечето случаи напълно решим без помощта на майстор. Как да се справите ефикасно и безопасно с това у дома, прочетете по-надолу в статията.

Ето някои основни начини за отпушване на мивката:

Метод 1: Гореща вода

Това е най-простият и често подценяван метод.

Как се прави:

Сложете да заври около 2 литра вода.

Излейте я внимателно директно в отвора на мивката.

Изчакайте няколко минути и проверете дали водата започва да се оттича по-бързо.

Кога помага:

Този метод е особено ефективен при мазни запушвания или сапунени налепи.

Важно!

Не използвайте вряла вода върху пластмасови тръби, защото това може да ги деформира. Използвайте гореща, но не кипяща вода.

Метод 2: Сода и оцет

Комбинацията между сода за хляб и оцет е популярен домашен метод, който създава реакция, способна да разтвори органични натрупвания.

Стъпки:

Изсипете половин чаша сода за хляб в канала.

Добавете половин до една чаша оцет.

Покрийте отвора с тапа или парцал, за да задържите реакцията вътре.

Изчакайте 20–30 минути.

Промийте с гореща вода.

Не използвайте този метод твърде често, оцетът е киселина и може да повлияе негативно на гумените уплътнения в тръбите при честа употреба.

Метод 3: Сода и сол

Подходяща алтернатива, особено ако нямате оцет под ръка.

Как се прави:

Смесете равни части сода за хляб и готварска сол - по половин чаша.

Изсипете в канала и оставете сместа да действа 30–60 минути.

Залейте с гореща вода.

Предимства: Този метод е по-малко агресивен от содата с оцет, но все пак доста ефективен при органични запушвания.

Метод 4: Вендуза

Класически и доказано работещ подход, особено при запушвания, които не са дълбоко в системата.

Как се използва:

Напълнете мивката с малко вода – достатъчно, за да покрие гумената част на вендузата.

Поставете вендузата плътно върху отвора.

Направете няколко енергични движения нагоре-надолу.

Повторете няколко пъти, ако е нужно.

Кога е ефективен: При запушвания, причинени от натрупвания близо до повърхността.

Метод 5: Почистване на сифона

Ако нито един от горните методи не помага, най-вероятно запушването е в сифона.

Какво ви трябва: кофа, гумени ръкавици и евентуално гаечен ключ (ако гайките са стегнати).

Стъпки:

Поставете кофа под сифона, за да уловите остатъчната вода.

Развийте сифона внимателно.

Почистете го от натрупванията.

Завийте обратно и проверете за течове.

Метод 6: Метална тел или закачалка

Ако подозирате, че запушването е причинено от косми, това е ефективен метод.

Как се прави:

Разгънете тел или метална закачалка.

Извийте единия край като кука.

Вкарайте внимателно в канала и опитайте да извадите причинителя на запушването.

Метод 7: Почистване с "канална спирала"

Ако имате под ръка специален уред - гъвкава спирала за отпушване на канали, това е един от най-ефективните професионални методи, достъпни и за домашно ползване.

Стъпки:

Вкарайте спиралата в канала.

Завъртайте и натискайте леко, докато усетите съпротивление.

Продължете да завъртате, докато пробиете или извадите запушването.

