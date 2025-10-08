Твърди се, че съществуват методи, чрез които човек може да „избере“ пола на своето дете. Това често звучи примамливо за бъдещите родители – и неслучайно социалните мрежи ни заливат с клипове, в които жени споделят „тайните си стратегии за зачеване на момче или момиче.

Изчисляване на точния момент за интимност, диети и дори физически упражнения – но дали това наистина работи?

„Имахме две момчета и използвахме метод за повлияване на пола – и сега очакваме момиче“ – споделя опита си в TikTok британката Карли. Тя и съпругът ѝ, който е гинеколог, „са правили опити само дните преди периода на овулация“ и желаният резултат е налице.

И не е само Карли. Много жени твърдят, че са използвали различни техники – включително метода на Шетълс, за да повлияят пола на бебето си. „Науката казва, че женските сперматозоиди живеят по-дълго, но плуват по-бавно, а мъжките - обратно,“ обяснява една от тях, докато друга съветва: „Започнете интимните контакти веднага след края на цикъла, до два-четири дни преди овулацията.“

Методът на Шетълс

Това не е нова концепция – теорията е формулирана е през 60-те г. на XX век от д-р Ландръм Шетълс. Според него сперматозоидите, носещи Y-хромозома (за момче), са по-бързи, но живеят по-кратко, докато X-хромозомните (за момиче) са по-издръжливи, но по-бавни.

И ако половият акт се осъществи в деня на овулацията, мъжките сперматозоиди е по-вероятно да достигнат яйцеклетката първи – което би довело до бебе момче. Двойките, които искат момиче, според него трябва да правят секс малко преди овулацията.

Въпреки това, тази теория до голяма степен е опровергана.

Още през 1985 г. изследване проследява 73 жени, които прилагали този метод в продължение на четири години – и стига до извода, че съотношението между половете не се различава.

Проучване от 2018 г. прави същото заключение, като посочва, че „времето на половия акт спрямо овулацията няма влияние върху пола на бебето“.

Снимка: iStock

Необосновани теории

Сред другите, необосновани научно теории са твърденията, че двойките трябва да консумират точно определени храни – например, бащата да яде алкални храни, за да зачене момче, или майката зърнени закуски, за да постигне същия резултат.

Подобни методи обаче се основават повече на митове, отколкото на наука. Биологично, полът на бебето се определя от сперматозоида – дали носи X или Y хромозома – и това е изцяло въпрос на случайност, казват здравните специалисти.

И са категорични в едно: бременността трябва да е желана и подкрепена, независимо какъв ще бъде полът на бебето. И то да се роди живо и здраво, пише Metro.

Какво споделят още специалистите - за забременяването след 30-годишна възраст, вижте видеото:

