Карли Клос и съпругът ѝ Джошуа Къшнър посрещнаха третото си дете. Новината беше обявена от 40-годишния Къшнър в социалните мрежи, където той сподели снимка на новороденото, облечено с малка розова шапчица и завито в болнично одеялце на райета.

„Рей Флорънс - 9.18.2025,“ написа щастливият баща, а по-късно и майката сподели първи кадър на малката госпожица.

Двойката, която сключи брак през октомври 2018 г., вече има двама сина – Леви на 4 г. и Илайджа, който е на 2.

33-годишният модел за първи път обяви, че семейството им ще се увеличи, през март с помощта на двамата си сина.

„Парти от трима,“ написа тя под пост в Инстаграм, в който на снимки присъстват Леви и Илайджа, а тя показва бременното си коремче.

По-късно Клос разкри, че очакват момиченце. „Обратното броене до нашето момиченце с любимите ми момчета,“ написа тя през юли към фотосесията си по време на бременността.

Въпреки че Карли Клос предпочита да държи личния си живот далеч от прожекторите, тя сподели по време на участие в подкаст през май, че връзката им с Джошуа е стабилна вече повече от десетилетие.

„С Джош, моя съпруг, сме заедно откакто бях на 19. Израснахме заедно. Винаги е бил най-голямата ми подкрепа,“ разказа тя. „Особено в периода на адаптация към майчинството, той беше този, който ми казваше: ‘Карли, не можеш да загубиш своята идентичност. Няма да си щастлива и децата ще го усетят.’ Това е нещо, за което съм му изключително благодарна.“

През ноември 2023 г. Карли призна пред PEOPLE, че е имала проблеми с стойката по време на втората си бременност. „След девет месеца бременност стойката ми стана много лоша. Сега сякаш уча тялото си отначало – опитвам се да изправя гърба си“.

„Фитнес рутината ми също се промени – стана по-ефективна и устойчива. Сега наблягам повече на упражнения със собствено тегло и леки тежести. Пътувам често и не винаги имам фитнес наблизо,“ добави моделът.

