Светът на модата е динамичен, а тенденциите - многопластови и разнообразни. Всяка година идва със своя стилен почерк и поставя ясно модните трендове още от самото начало. Косата винаги е била оръжието на жената - финалния щрих за перфектна визия. Блясък, стил и елегантност в косите са гаранция за отлично първо впечатление. А кои са най-актуалните прически и цветове за тази зима и предстоящата 2026 година, разкриват стилистите от Artha Beauty Salon.

Студени нюанси, но и отново нежния меден цвят

"Цветът на 2026 година ще бъде Cloud Dancer или това са студените нюанси в русите тонове! И многоизмерните топли и студени нюанси", споделят експертите от Artha Beauty Salon.

"Кафявите, сивите нюанси и медния цвят остават актуални и през следващата година", разкриват още стилистите.

Студеното русо е винаги категорична и елегантна визия, но за дамите, които предпочитат по-нежна, деликатна и ефирна осанка - медния цвят е перфектния избор. Екзотичност, топлина и игривост в едно. Но дали ще избере студен нюанс, кафяво или медно, едно е сигурно - определено ще бъдете актуални и в топ тренда.

Снимка: Getty Images

Дръзки прически и силна индивидуалност

Ако имате нужда от промяна във външния си вид, но не желаете да сменяте цвета на косата си - новите тенденции в прическите са идеална възможност за вас да експериментирате с визията си и да решите коя от тях резонира най-много с вашия характер. Дръзка или по-скоро мека и нежна?

"Winter BOB Haircuts ще бъдат актуални и модерни през 2026 година - това е каре до и под ушите", убедени са специалстите от Artha Beauty.

А вие готови ли сте да се впуснете в света на модните трендове и да експерементирате?

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK