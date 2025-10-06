Лана Дел Рей и съпругът ѝ Джеръми Дюфрен направиха една от редките си, но изключително романтична публична поява по време на Седмицата на модата в Париж. Двамата бяха заснети преди ревюто на Valentino, където се разходиха ръка за ръка, а в един деликатен момент си размениха нежна целувка пред фотографите.

Стил и контраст

Певицата бе избрала елегантна дълга рокля в наситен виолетов нюанс, с текстурирани детайли по ръкавите, допълнена от бяла чантичка с мъниста и ниски обувки. Джеръми бе облечен по-лежерно – със син костюм, бейзболна шапка и слънчеви очила. Контрастът между визиите им подчерта още повече тяхната индивидуалност и хармония като двойка.

Появата им идва малко след като Лана отбеляза първата им годишнина от сватбата. На 24 септември тя публикува снимки от личния си архив, включително кадри от самата церемония, която се е състояла в малък град в Луизиана, близо до родното място на Джеръми.

Любов, музика и нов албум

Междувременно, Лана Дел Рей вече работи по нов албум, който се очаква да излезе през януари 2026 година. Проектът, озаглавен „Stove“, ще включва кантри елементи и ще представлява нова творческа посока за певицата. Това ще бъде десетият ѝ студиен албум и следва успеха на предишния ѝ проект „Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd“, издаден през 2023 г. Появата на Лана и Джеръми в Париж не само привлече вниманието на модните и музикалните медии, но и показа една по-лична и спокойна страна от живота на звездата – далеч от сцената, но пълна с любов.

