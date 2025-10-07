Неотдавна стана ясно, че Дениз Ричардс се развежда с втория си съпруг Арън Файпърс. А причината за това е домашното насилие, на което е била системно подлагана.

Заради това Файпърс получи и временна ограничителна заповед. Преди ден, на 6 октомври, двамата бивши съпрузи отново се явиха на изслушване пред съда – и докато дава своите показания, Дениз истински се разчувства, говорейки за насилието, което е преживяла.

Тя заяви, че Файпърс често я е заплашвал, че ще я „хвърли през прозореца“ и че „ще изчезне“, неща, които са я плашили до смърт. Това, както и избухливостта на Арън, води до раздялата им на 4 юли, когато той е напуснал общия им дом.

„Често ме стискаше силно за ръцете, крещеше, обиждаше ме,“ добави още актрисата. „Чувствах се беззащитна, още повече, че съм значително по-дребна от него.“

Снимка: Getty Images

През септември, въпреки ограничителната заповед, между двамата отново има инцидент в апартамента на Дениз. Актрисата твърди, че е била бутната по стълбите. „Пръстите му притискаха силно лицето ми и не спираше, въпреки че го умолявах“.

Още през месец юли, в съдебен документ, получен от списание People, Ричардс твърди, че Файпърс, за когото се омъжвa през 2018 г., „често ме души силово,“ „удря ми шамари по лицето, блъска главата в стената, заплашва да ме убие“.

Файпърс от своя страна оспорва всички обвиненията. „Не съм я малтретирал и няма никога да го направя,“ заяви категорично той пред съда. „Дениз и аз, като много двойки, сме имали своите разногласия, но всякакви твърдения за насилие са категорично неверни,“ добави той. „Винаги съм се опитвал да подхождам към брака ни с любов, търпение и уважение.“

Двойката се яви последно в съда на 8 септември, след което на Файпърс бе забранен достъпът до общия им дом.

Според редица източници, близки до двойката, в основната на неразбирателството между Дениз и Арън са финансовите проблеми. В момента Файпърс е безработен и без доходи. Той е замесен и в съдебна битка за измама.

Дениз Ричардс от своя страна печели 250 000 долара на месец от участието си в приложението за възрастни OnlyFans, сделки с модни марки и различни участия.

Още за домашното насилие и как да се справим с него - вижте във видеото:



