Холивудската актриса Дениз Ричардс отново се чувства добре здравословно след коригираща операция на гръдните импланти, пише "Пийпъл".

54-годишната актриса получи разкъсване и на двата си гръдни импланта, докато участваше в третия сезон на риалити формата Special Forces: World’s Toughest Test.

Впоследствие тя се е подложила на коригираща операция, съобщи в Инстаграм профила си бившата звезда от „Истинските домакини на Бевърли Хилс“ (Real Housewives of Beverly Hills).

Видеото, което актрисата споделя в социалната мрежа, започва с разговор между Ричардс и нейния хирург д-р Робърт Коен, заснет минути преди тя да влезе в операционната. Актрисата обяснява, че е научила за него чрез своя приятелка и колежка от „Истинските домакини на Бевърли Хилс“ – Камий Грамър.

По-нататък клипът проследява възстановяването ѝ след операцията.

Още на следващия ден Ричардс казва: „Чувствам се доста добре. Толкова съм щастлива.“
А по-късно допълва: „Това беше първият път, в който съм под упойка и бях напълно спокойна. Изключително съм доволна от резултатите.“

„Нямам търпение за сезона на банските“, не крие вълнението си актрисата.

„След повече от година борба с проблеми, свързани с имплантите ми, най-накрая се чувствам здрава и уверена в тялото си“, пише тя към видеото.

„За всички, които минават през нещо подобно – споделям историята си, защото знам какво е. Заслужавате да се чувствате добре в собствената си кожа, а знам колко объркващо може да бъде да преминеш през всичко това и да намериш правилните хора, на които можеш да се довериш,“ продължава тя.

В заключение Ричардс споделя, че има импланти още от 19-годишна, и подчертава колко по-отворено може да говори за това днес: „През 90-те години всички бяхме много по-затворени. Благодарна съм, че днес можем да сме открити, да се подкрепяме и да споделяме опита си“.

Вижте повече за опасността от гръдните импланти в следващото видео:

