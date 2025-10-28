Конспиративните клюки, че Бриджит Макрон е транссексуална, циркулират от 2017 г., когато съпругът й стана президент на Франция. Тези необосновани твърдения станаха популярни и в Съединените щати, разпространени главно от инфлуенсърката Кандис Оуенс.

Снимка: Ройтерс

Брижит Макрон е трансджендър?

Твърденията на Кандис Оуенс са, че съпругата на френския лидер е родена мъж. Срещу нея е заведено дело от 218 страници. В него се казва, че Оуенс разпространява "измамна, клеветническа и пресилена фантастика".

Оуенс, която има милиони последователи в социалните мрежи, многократно е заявявала, че Брижит Макрон веднъж е сменила пола си. Тя също така пуска поредица от видеоклипове, наречени "Превръщането в Брижит". Еманюел Макрон заяви, че със завеждането на дело срещу Оуенс защитава честта си, а Оуенс, "служейки на идеите си и имайки известни връзки с десни радикални лидери", умишлено разпространява лъжи, искайки да му навреди.

Снимка: Getty Images