Брижит Макрон, съпругата на френския президент, е родена като мъж - 10 души са обвинени в разпространение на тази информация. В Париж вече започна съдебен процес по делото за интернет тормоз. 

Обвиняемите са осем мъже и две жени, на възраст между 41 и 65 години, пише Би Би Си. Те са обвинени в клеветнически забележки относно разликата от 24 г. между 72-годишната Брижит и 47-годишната Макрон. Според АФП, позовавайки се на адвоката на Бриджит Макрон, тя е отсъствала от първото заседание и не планира да се яви в съда. Предвижда се обаче да свидетелства дъщеря й Тифани Озие.

Снимка: Getty Images
10 души на съд в Париж за сексистки кибертормоз на първата дама на Франция

Брижит Макрон е родена мъж?

Сред обвиняемите са Делфин Дж., която се появява в интернет под прякора Амандин Рой, и Наташа Рей, журналист на свободна практика. През 2021 г. Амандин Рой публикува разговор с Наташа Рей в YouTube, в който те твърдят, че Брижит Макрон всъщност е нейният брат Жан-Мишел Троньо с обърнат пол.

Конспиративните клюки, че Бриджит Макрон е транссексуална, циркулират от 2017 г., когато съпругът й стана президент на Франция. Тези необосновани твърдения станаха популярни и в Съединените щати, разпространени главно от инфлуенсърката Кандис Оуенс. 

Снимка: Ройтерс

Брижит Макрон е трансджендър?

Твърденията на Кандис Оуенс са, че съпругата на френския лидер е родена мъж. Срещу нея е заведено дело от 218 страници. В него се казва, че Оуенс разпространява "измамна, клеветническа и пресилена фантастика".

Оуенс, която има милиони последователи в социалните мрежи, многократно е заявявала, че Брижит Макрон веднъж е сменила пола си. Тя също така пуска поредица от видеоклипове, наречени "Превръщането в Брижит". Еманюел Макрон заяви, че със завеждането на дело срещу Оуенс защитава честта си, а Оуенс, "служейки на идеите си и имайки известни връзки с десни радикални лидери", умишлено разпространява лъжи, искайки да му навреди.

Снимка: Getty Images

Коя е Бриджит Макрон?

  • Бриджит Мари-Клод Троньо е родена на 13 април 1953 г. в семейството на потомствени шоколатиери от "Chocolaterie Trogneux", основана в Амиен през 1872 г.
  • Преподава латински и френски език в Йезуитската гимназия "Ла Провиданс" във френския град, където се запознава за първи път с Еманюел Макрон, който посещава литературните й класове, а двамата участват в театралните курсове на училището.
  • Разлика във възрастта от 24 години и 8 месеца не пречи искрата по между им да прехвръкне, а Еманюел описва романса им като често "прикривана любов, останала неразбрана от мнозина, преди да излезе наяве"
  • Бриджит Макрон преподава литература в елитния парижки лицей "Сен-Луи дьо Гонзаг".
  • Има три деца от брака си с Андре-Луис Озиер, за когото е омъжена от 1974 г.
  • Бриджит се развежда с банкера през 2006-а, за да се омъжи за Еманюел Макрон още на следващата година, като играе активна роля в президентската кампания на съпруга си и е сред основните му политически съветници, както и сред "малцината, на които има доверие".
  • 300 000 души се включват в подписка, за да не получи тя званието "първа дама", когато той заема важния пост. "Всяка сутрин закусваме - аз с бръчките си, той със свежестта си. Но така е" - казва в интервю за "Дейли мейл" пенсионираната вече учителка. 
  • "Ако не бях избрала това, щях да пропусна живота си" - казва още Бриджит Макрон в интервюто за Еманюел Макрон

Клеветите са нещо често срещано в света на богатите и известните. Търсенето на истината води до заведени дела, които стигат до стойност 50 милиона долара. 

Снимка: Getty Images

Клип на семейство Макрон от пристигането им във Виетнам обиколи всички социални мрежи, заради две ръце, които се протягат отстрани и бутат лицето на Макрон. Случилото се беше широко коментирано. Вижте повече във видеото.

Кой наистина си смени пола?

Дъщерята на Илон Мъск

Уилсън е най-голямото от 14-те деца на богатия бизнесмен, въпреки че е възможно да има и други полубратя или сестри, които не са публично известни. През 2022 г., дни след 18-ия си рожден ден, тя подаде молба за промяна на пола и фамилията си, като нарече баща си „жалко дете-мъж“.

Синът на Джейми Лий Къртис - Руби

Тя е родена като момче и в продължение на няколко кодини живее с името Том. Младата жена работи в гейминг индустрията и е сгодена.

Алекс Консани- модел на годината

Тя се превърна в първия трансджендър модел, спечелил престижната награда на "Британските модни награди". Алекс Консани прие наградата с благодарност. В речта си тя нарече случилото се "голяма крачка в правилната посока“. 

Тихомир - Мелиса

През 2019 г. във „Фермата“ влиза привлекателен млад мъж със завидна физика. Тогава той сподели, че е гей, живее с приятеля си и не се интересува от пола на човек, а от същността му. През 2021 г. Тихомир Рангелов, вече не съществува, защото се превръща в Мелиса, която е жена.

Тайфунът Мелиса - Тихомир от „Фермата“, който вече е жена. Продължение (СНИМКИ)