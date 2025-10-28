През 2019 г. във „Фермата“ влиза млад мъж със завидна физика. Тогава той споделя, че е гей, живее с приятеля си и не се интересува от пола на човек, а от същността му. По-късно никой не може да познаете Тихомир Рангелов, защото той вече не съществува. Не негово място се появява Мелиса, която е жена.

Промените обаче не спират - какво се случва към 2025 г.?

Тихомир Рангелов отново е мъж и дава съвети за физическото и здравословно състояние. Изготвя програми за "пречистване на лицето от акне, без глад, йо-йо ефект и увисване на кожата". Тези услуги той предлага заедно с жената до себе си Елизабет. За нея е сгоден, а през 2025 г. ще се ожени.

Как се стигна до тук?

„Тихомир вече се промени тотално“, казва Мелиса в студиото на „Тази събота и неделя“ през 2021 г. „През цялото това време бях дух в чуждо тяло и вече съм Мелиса. От малка го имам това вътре с мен, но отлагах много години, за да реша да го направя.“

Мелиса е имала трудно детство

Причината - губи майка си твърде рано. Не е ясно дали заради това, но на подсъзнателно ниво Мелиса, още от времето, когато е мускулест мъж, винаги се е чувствала жена и в сънищата си винаги е жена. „Още когато бях на 20 бях на крачка да го направя“, каза тя за смяната на пола си. „Другия месец правя 35 и малко закъснях. Но както се казва – по-добре късно, отколкото никога.“

Трансжената признава, че пътят не е лесен, защото всеки ден се сблъсква с дискриминация. Две години след началото на промяната започва да изглежда на външен вид така, както се чувства.

„Време е да се променят тези неща, защото сме вече в 21 век“, казва тя. „Аз в сърцето си нямам една капка омраза, имам само любов.“ Мелиса казва, че има пълната подкрепа на близките си и е щастлива, но най-щастлива ще е, когато завърши трансформацията си напълно.

Мелиса и Емили

През септември 2021 г. се появява първата двойка транс лесбийки в България – Мелиса от „Фермата“ и Емили.

След като се запознават, Мелиса и Емили стават много добри приятелки, а скоро след това приятелството им прераства и в любов. Те започват заедно да пишат историята на транс хората в България, защото, доколкото им е известно, са първата двойка транс лесбийки а в страната ни.

