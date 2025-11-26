"Далечен град" е впечатляваща мелодрама, вдъхновена от ливанския сериал "Ал Хайба“. Още с първите си епизоди поредицата се превръща в една от най-гледаните в Турция.

Продукцията вече е отличена в родната си страна с награда за "Най-добър сериал на годината" и е считана за един от най-успешните турски драматични поредици на десетилетието.

В последните месеци и българските зрители имат възможността да съпреживеят драматичната история, разказвана в „Далечен град“ по bTV Story.

Главните роли са поверени на Синем Юнсал като Аля ("Доктор Чудо") и Озан Акбаба - Джихан ("Север Юг", "Опасни улици").

Ето няколко интересни момента от живота на двамата актьори.

Синем Юнсал

Обичаната турска актриса е родена на 21 юни 1993 в град Измир, Турция. Образованието ѝ е далеч от актьорството - следва Сравнителна литература.

Въпреки това, започва да се снима в телевизионни продукции - дебютът ѝ като актриса е през 2017 г. Големият ѝ пробив идва с роля в турската адаптация на американкся сериал „Добрият доктор“. Тази роля ѝ спечелва широка популярност и признание.

Снимка: instagram/sinemunsal

Присъствието ѝ в социалните медии, както и ролите ѝ в големи сериали, я правят една от популярните съвременни турски актриси.

Свободното си време Синем посвещава на здравословния начин на живот ходи на фитнес, обича да готви и да се храни здравословно – без да залага на определени диети, а на балансирано хранене.

Актрисата не разкрива дали има мъж до себе си. Споделяла е пред медиите, че мечтае за голяма, искрена любов - нещо, което за нея е базово човешко право, и вярва, че отношенията трябва да се градят на взаимно уважение и лично пространство.

Озан Акбаба

Той е популярен турски актьор с многостранна кариера, чийто живот и постижения показват, че не е само „лице от сериалите“, но и талантлив творец и човек с хобита и принципи.

Роден е на 9 юни 1982 г. в град Карс, Турция. Звършва факултета по Изящни изкуства със специалност Вътрешна архитектура и екологичен дизайн. Но още докато е в университета се увлича по театъра, което поставя началото на актьорската му кариера.

Дебютът му в телевизията е през 2005 г.

Снимка: instagram/ozanakbaba

Малко известен факт за Озан е, че е музикант - участвал е в композиране на музика за филми. Изявява се и като сценарист и дизайнер във филмови продукции.

В личен план актьорът е щастливо женен за Букет Арикан. Двамата сключват брак през 2017 г. и имат един син. Озан често споделя, че именно семейството е най-важната част от живота му. Въпреки че избягва излишна публичност - рядко споделя снимки със семейството. Но когато го прави, емоциите и подкрепата от фенове показват, че хората ценят спокойствието и искреността му.

А как двама българи имаха възможността да се докоснат до любимите си герои от "Далечен град" - присъствайки на снимачната площадка на сериала в град Мардин - гледайте видеото:



