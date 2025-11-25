На 85-годишна възраст почина „скритият диамант“ на АББА - музикантът Ян Клинг, който работи по редица албуми на легендарната шведска група. Вижте 20 интересни факта за него по-долу.

Ян Клинг е роден на 17 септември 1940 г. в Йоншьопинг, Швеция.

Клинг е виртуоз в свиренето на духови инструменти - свири на флейта, саксофон и кларинет.

Музикална страст от младини - още като тийнейджър сяда и научава „наизуст“ сола на легендарния джаз саксофонист Чарли Паркър. Факт, който подсказва дълбоката му любов към джаза.

Участвал е в записи на няколко албума на АББА - за Arrival, Voulez-Vous, Super Trouper и The Visitors.

Неговите изпълнения могат да се чуят в някои от най-големите хитове на АББА и са част от музикалното наследство на групата. Именно той изпълнява прочутото флейтово интро на песента “Fernando”.

Ян Клинг не е бил член „на преден план“ на АББА, каквито са четиримата вокалисти, а сесионен музикант - „скритият диамант“ на групата, според сина му. Въпреки ключовото си участие в парчетата на бандата, рядко е бил в светлината на прожекторите, а по-скоро важна подкрепяща фигура.

Влиянието му върху звученето на групата обаче е голямо – музикалният му принос с духовите инструменти е част от това, което прави звученето АББА по-плътно и богато, като добавя много нюанси. Макар да е придобил признание за участие в ABBA, по-късно е описван като „малко известен“, но с много значими заслуги за музикалния път на групата.

Освен с АББА, има сътрудничества с редица други шведски артисти - Клинг е работил с Бьорн Скифс, Тед Гардестад, Джери Уилямс и Моника Зетерлунд.

Той основно е студиен музикант - канен е предимно за записи в студиото, но не винаги участва в концертни турнета.

Театрална работа - освен музика, Клинг е участвал в театрални постановки като Kulturhuset Stadsteatern.

Ян Клинг има син - Матиас Клинг, като именно той споделя новината за смъртта му.

Според сина му Клинг „винаги е бил силно отдаден на музика“ - не просто като работа, а негова истинска страст.

Ян Клинг умира на 11 ноември 2025 г. в Стокхолм на 85-годишна възраст, според информация в Уикипедия.

