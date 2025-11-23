Борислав Банев – умен бунт, рокендрол в кръвта и непоправимо чувство за естетика. Човекът, който сравняваше любовта с халюциноген в чаша и беше убеден, че силните чувства без трезва мисъл не вещаят нищо добро. Безстрашен пред непоправимото, с ярка душевност и висока доза професионализъм – журналистът, за когото ще се сещаме винаги, когато засвирят The Rolling Stones.

Между математиката и литературата

Журналистът Борислав Банев е родом от Разград, където завършва Математическата гимназия. Макар да има математически ум, истинската му страст винаги е била културата – музиката, литературата, киното. Изкуството в цялата му същност. Още като ученик се отличава с бърз ум, остро чувство за хумор и невероятна памет, а по-късно това му помага изключително много в професията.

Професионален път – от телевизия до културна публицистика

Телевизионната аудитория го помни като водещ на новините в емблематичната за своето време музикална телевизия ММ. По-късно Борислав оставя силен отпечатък като редактор в списания като „Егоист“, „EGO“ и „Vice“, където стилът му постепенно се оформя – едновременно интелигентен, личен, провокиращ и изпипан. Дълбок и смел почерк, който умело танцуваше по сетивата на читателите.

През последните години, Банев се посвещава на писане и фотография. Там текстовете му за музика, нощен живот, кино и градски истории се превръщат в любими за хиляди читатели. Заедно с това води и подкаст, в който разказва за поколения, израснали с рок и алтернативна култура, за емблематични албуми и за това какво означава да останеш верен на вкуса и духа си. Да живееш духа си отвъд бездуховността на днешното време.

Снимка: bTV

Рокендрол в сърцето, бягство от чувствата в ума

Хората от обкръжението му го описват като „чист рокендрол човек“ – емоционален, одухотворен, остър, но добронамерен. Зад спокойния му външен вид се криеше вулкан от енергия, който избухваше, когато започнеше да говори за любимите си групи, за старите плочи, за концерти, които е преживял, и за барабанисти, които според него „променят въздуха“. Накратко - пламък, който гори отвъд времето и пространството и непримирима творческа душа.

Борислав Бонев беше човек, който умееше да увлича. Да говори така, че да те вплете в примката на непозната музика или да те върне към отдавна забравена. Самият той обаче споделя в едно от интервютата си: "Стремя се да бягам от чувствата. Все си мисля, че мозъкът трябва да надделее."

Наследство и влияние

С текстовете си Банев помогна на цяло поколение читатели да откриват нова музика, да гледат с други очи на градската култура и да ценят малките, лични истории зад големите културни явления. Неговата чувствителност направи журналистиката му топла, човешка и запомняща се.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK