Легендарният германски актьор Удо Киер почина на 23 ноември в Палм Спрингс, Калифорния. Приживе Киер работи с едни от най-големите имена в киноиндустрията и шоубизнеса, сред които Анди Уорхол, Райнер Вернер Фасбиндер и Ларс фон Триер.

Вижте най-интересните факти за звездния актьор, който си отиде на 81-годишна възраст.

Роден е като Удо Киерспе на 14 октомври 1944 г. в Кьолн, Германия.

Животът му започва трагично - болницата, в която е роден, е била бомбардирана само часове след раждането му, като заедно с майка му са били спасени от руините.

Според интервюта, които е давал пред западните медии, бъдещият звезден актьор е израснал в бедност, като до 17-годишна възраст в дома му не е имало топла вода. Като тийнейджър работи във фабрика, за да спести пари и да “излезе от тежкия живот”, в който се намира.

На 18 години отива в Лондон, за да учи английски и посещава актьорски уроци, докато работи като сервитьор.

Неговият пробив идва с филма “Mark of the Devil” през 1970 г. - хорър, който го въвежда в света на голямото кино.

Удо Киер работи с режисьора Пол Мориси и Анди Уорхол в "Плът за Франкенщайн" (Flesh for Frankenstein) и "Кръв за Дракула" (Blood for Dracula). И двата филма са режисирани от Мориси и продуцирани от Уорхол.

Близък приятел е на Райнер Вернер Фасбиндер от младежките си години - участва в няколко негови филма, сред които The Stationmaster’s Wife, Lola, Lili Marleen и други.

Има дългогодишно сътрудничество с Ларс фон Триер - участва във филми и сериали като Epidemic, Breaking the Waves, „Танцорка в мрака“ (Dancer in the Dark), „Догвил“ (Dogville), „Меланхолия“ (Melancholia), „Нимфоманка: Част 2“ (Nymphomaniac: Vol. II) и други.

Първата му голяма роля в САЩ е през 1991 г. с лентата "Моят личен Айдахо" (My Own Private Idaho) на режиьора Гюс ван Сант.

Има над 200 филма в кариерата си, според информация на „Варйъти“. За своята кариера той казва: „100 филма са лоши, 50 може да гледаш с чаша вино и 50 са добри“. Като цяло Киер често играе злодеи, чудовища и ексцентрични персонажи - във филми на ужасите и редица култови продукции.

Участва в музикални клипове на Мадона („Erotica“, „Deeper and Deeper“), както и на групи като Korn, Eve и Supertramp.

Гласът му е използван за озвучаването на редица видеоигри, сред които „Command & Conquer“ и други.

Киер говори открито за своята хомосексуалност. За кончината му съобщи именно неговият партньор - художникът Делбърт Макбрайд.

През 2002 г. получава „Artistic Achievement Award“ на Фестивала на гей и лесбийското кино във Филаделфия.

Последният му филм е политическият трилър The Secret Agent, където влиза в ролята на еврейн, който е оцелял от Холокоста.

