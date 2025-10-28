Прунела Скейлс, станала световноизвестна с ролята си в сериала "Фолти Тауърс", е починала на 93 години. Британската актриса беше легендарна и ярка фигура в театъра, киното и телевизията - въпреки заболяването си от деменция и възрастта, остава активна и участва в обществения живот и телевизионни проекти. Прунела Скейлс е починала в дома си в Лондон на 27 октомври 2025 г., като по думите на синовете й е гледала „Фолти Тауърс“ предния ден.

Вижте 10 от най-значимите факти за живота и кариера на британската актриса.

1. Родена е на 22 юни 1932 г. в Сътън-Абингер, Съри, Англия. Започва кариерата си като асистент сценичен мениджър в театъра Bristol Old Vic през 1951 г.

2. Един от ранните ѝ филми е адаптация на „Гордост и предразсъдъци“ от 1952 г., където влиза в ролята на Лидия Бенет. Пробивът ѝ в телевизията идва с комедийния ситком Marriage Lines в началото на 60-те години на миналия век.

Снимка: Getty Images

3. Най-известна е с ролята на Сибил Фолти в култовия британски ситком „Фолти Тауърс“ (1975-1979). Тази година се навършиха 50 години от първата поява на екраните на класическата британска комедия. За тази роля на хотелски мениджър колегата ѝ Джон Клийз казва, че тя е „наистина чудесна комедийна актриса“ и че е била „абсолютно перфектна сцена след сцена”.

Снимка: Getty Images

4. През 1991 г. тя изиграва кралица Елизабет II в драмата A Question of Attribution на Алън Бенет, за която е номинирана за награда БАФТА.

5. През 1992 г. е назначена за Командор на Ордена на Британската империя (CBE).

Снимка: Getty Images

6. През 2013 г. ѝ е диагностицирана васкуларна (съдова) деменция. Заедно с мъжа си - актьорът Тимъти Уест, от 2014 до 2019 г. участва в поредицата Great Canal Journeys - пътувания с лодка по канали и водни пътища, където открито говори и за здравословните си проблеми, свързани с деменцията.

7. Бракът ѝ с Тимъти Уест продължава от 1963 г. до смъртта му през 2024 г. на 80-годишна възраст, като се счита за един от примерите за дълготраен брак в актьорския свят – продължил цели 61 години.

Снимка: Getty Images

8. Прунела Скейлс и Тимъти Уест стават родители на двама синове, които също поемат по стъпките им - актьорите Самюел и Джоузеф Уест.

Снимка: Getty Images

9. Прунела Скейлс е била президент е на организацията за опазване на английската природа CPRE между 1997-2002 г.

10. През 2005 г. излиза биографията ѝ „Prunella: The Authorised Biography of Prunella Scales“ от Тереза Рансъм.

Снимка: Getty Images

