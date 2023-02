Любимата британска комедия "Фолти Тауърс" отново ще се върне на екран 40 години по-късно, пише Би Би Си.

Джон Клийз, който играе Базил Фолти, ще се завърне като сценарист и изпълнител на главната роля заедно с дъщеря си Камила.

Сериалът се излъчва в два сезона по Би Би Си 2 през 1975 и 1979 г. Сюжетът проследява живота на хотелиера от Торки Базил и съпругата му Сибил, които се опитват да запазят бизнеса и брака си.

Снимка: Getty Images

Новите серии ще показват как живее Базил в съвременния свят. Самият той току-що е открил, че има дъщеря и двамата ще се съберат, за да управляват бутиковия хотел.

Американската телевизионна компания Castle Rock Entertainment е сключила сделка с Клийз за връщането на телевизионния сериал на екран.

Сценарият за първите епизоди на "Фолти Тауърс" е написан от Клийз и тогавашната му съпруга и колежка Кони Бут.

Действието се развива в измислен хотел в крайморския град Торки. Героят на Клийз – Базил Фолти, се бори да управлява бизнеса си, със "специалното участие" на камериерката Поли, съпругата му и на вечно тъжния испански сервитьор Мануел, изигран от Андрю Сакс. Има постоянни сблъсъци с гости на хотела, инспектори и търговци, които предизвикват много комични ситуации.

Повече за Камила Клийз:

Тя е дъщеря на Джон Клийз и покойния американски модел и актриса – Барбара Трентъм. Родената е в Обединеното кралство, популярна като сценарист и продуцент.

Има участия в One Show, както и в американските телевизионни предавания Midnight и Bachelorette Weekend. Освен това е писала и изпълнявала стендъп комедия за сцени като Laugh Factory в Холивуд и Just For Laughs International Comedy Gala в Сидни.

Джон Клийз коментира: "Камила и аз очакваме с огромно нетърпение да я превърнем в поредица".

"Фолти Тауърс" печели няколко награди "Бафта", включително за най-добър сценарий на комедия, а Клийз получава и наградата за най-добро представление.

Друг любопитен сериал също се завръща