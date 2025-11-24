На 81-годишна възраст почина легендарният реге изпълнител Джими Клиф - певец и актьор от Ямайка, чийто мелодичен глас превърна регето в световно явление. Заедно с Боб Марли е считан за един от най-важните артисти, оформили световната популярност на реге музиката.

Вижте едни от най-любопитните факта за живота и кариерата на Джими Клиф по-долу.

Истинското име на Джими Клиф е Джеймс Чембър. Роден е на 1 април 1948 г. в Сейнт Джеймс, Ямайка.

Той е ученик на отшелник - като тийнейджър прекарва месеци в усамотение, обучавайки се в медитация и самодисциплина.

Първата му песен, наречена “Hurricane Hattie”, става хит, когато е едва 14-годишен.

Става световноизвестен благодарение на филма “The Harder They Come” (1972), където играе главната роля и изпълнява музиката в лентата. Саундтракът на филма става култов и е ключов за пробива на регето в САЩ и Европа.

Той е автор на редица хитове, като сред неговите класики са “You Can Get It If You Really Want”, “Many Rivers to Cross”, “The Harder They Come”, “Reggae Night” и “I Can See Clearly Now”.

Парчето “I Can See Clearly Now”, превърнало се в същински хит благодарение на филма “Cool Runnings” (1993), го прави разпознаваемо име сред няколко поколения меломани.

Пише песни за други звезди, като неговото парче “Let Your Yeah Be Yeah” става хит на друга група - The Pioneers.

Макар често номиниран през годините, печели първата си награда „Грами“ за албума “Rebirth” (2012).

Джими Клиф е посланик на мира, като е известен с активността си в борбата за социална справедливост и с хуманитарни каузи.

През 2003 г. е въведен в Залата на рокенрол славата – едва вторият човек от Ямайка след Марли.

Живял е в Ямайка, Обединеното кралство, Бразилия и САЩ – културите на тези страни влияят на музиката му. Смесва реге с рок, соул, поп и афробийт, често опитвайки нови стилове.

По време на музикалната си кариера свири на редица легендарни фестивали, като участва на Гластънбъри, Джаз фестивала в Монтрьо, Reggae Sunsplash и много други световни сцени.

Джими Клиф е мултиинструменталист - освен певец, той свири на китара, клавишни инструменти и перкусии.

Същински полиглот, той говори английски, патуа (ямайски креолски), а също толкова добре и португалски.

Песните му звучат в редица холивудски филми, сред които “Cool Runnings”, “Марли”, “Grosse Pointe Blank” и други.

Неговият житейски девиз е: „Ако наистина го искаш, можеш да го постигнеш“ – послание, което се повтаря в песните му.

