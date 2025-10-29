Всеки човек се стреми да живее по-дълго и по-здравословно. И нещата които обичайно прави в тази насока, включват балансирано хранене, движение и достатъчно сън.

Но има някои по-малко известни практики, които също могат да ни помогнат да останем във добра физическа и психическа форма. Експерти разкриват три основни навика и терапии, благодарение на които ще изглеждаме и ще се чувстваме по-млади след 40-годишна възраст. И те надхвърлят обичайните препоръки за диети и упражнения.

Терапия с червена светлина

Едно от най-големите предизвикателства в естетичната дерматология е хроничното нискостепенно възпаление, свързано със стареенето на кожата. То е причинено от фактори, които постепенно увреждат структурата и функцията на кожата. Те са:

UV радиация

оксидативен стрес

висококалорична диета

дисбиоза (нарушение на баланса между полезните и вредни микроорганизми в тялото)

Терапията с червена LED светлина е процедура, която използва специфични дължини на вълната, за да проникне в кожата и да стимулира клетъчната функция. Помага за регенерацията на тъканите, подобряване на кръвообращението, намаляване на възпалението, стимулиране на колаген и еластин. Процедурата е неинвазивна, безболезнена и работи чрез стимулиране на митохондриите в клетките да произвеждат повече енергия.

Снимка: iStock

Криотерапия

Процедурата е прилагана от звезди като Дженифър Анистън – и най-общо казано използва студа за лечение на кожни лезии, облекчаване на болка и намаляване на възпаленията.

Обособената лицева криотерапия е технология за охлаждане с въглероден диоксид под високо налягане, за да осигури незабавни и видими резултати за стегната и сияйна кожа. Процедурата действа чрез бързо насочване на поток от студен CO₂ върху кожата - термичният шок задейства естествените реакции на кожата почти мигновено.

Йога

Никога не е твърде късно за йога – специалистите са категорични, че дори започването на физическа активност на 50 или 60 години значително намалява риска от сърдечно-съдовови заболявания и подобрява качеството на живот.

Редица изследвания доказват, че най-добрият показател за дълголетие е именно количеството физическа активност, която човек извършва в живота си. Или иначе казано - колкото повече се движиш, толкова по-дълго живееш, пише Hellomagazine.

Още за най-новите открития в борбата срещу стареенето - вижте във видеото:



Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK