Дъщерята на Никол Кидман - Съндей Роуз навлиза все по-уверено в света на модата и шоубизнеса. В интервю моделката споделя, че най-голямото й вдъхновение винаги е била и винаги ще бъде майка й. Тя е истински иснпирирана от стила, таланта и сценичното поведение на Кидман.

Съндей Роуз разкрива, че още като дете е придружавала майка си на фотосесии и кино фестивали. Именно тези преживявания са запалили интереса ѝ към модата и киното.

„Майка ми винаги е била изключително креативна и е най-голямото ми вдъхновение в живота“, признава тя.

През последните години кариерата на Съндей Роуз започва бързо да се развива. Тя вече дефилира на модния подиум по време на Седмицата на модата в Париж и се появява на корици на модни списания. Младата звезда признава, че израстването й в семейство на артисти е повлияло силно на желанието и да се занимава с мода, но също така и с кино. Моделката има силен афинет към актьорството и най-вероятно ще прояви и тази своя страна в бъдеще.

Снимка: Getty Images

Най-важният урок от Никол Кидман

Освен вдъхновение, носителката на „Оскар“ е дала и ценни съвети на дъщеря си за работата в индустрията. Най-важният от тях е свързан с дисциплината и професионализма.

Снимка: Getty Images

„Най-важният съвет, който майка ми ми е давала, е винаги да бъда навреме“, споделя Съндей Роуз. Според нея точността показва уважение и готовност за работа,особено при ранните снимки.

Снимка: Getty Images

Семейството като творческо вдъхновение

В семейството на Никол Кидман има правило, което силно е повлияло на младата моделка – „действай, вместо да говориш“. То означава, че ако човек обещае нещо, трябва да го изпълни и да положи усилия, за да го постигне. Тази философия, съчетана с подкрепата на майка ѝ, помага на Роуз да изгради своя собстве образ в шоубизнеса и да навлезе в дълбините на модата и киното.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER