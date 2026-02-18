Никол Кидман в момента не е ангажирана с романтична връзка, въпреки всички слухове, които бързо се разпространиха в медийното пространство след развода й с Кийт Ърбан. Източници близки до Никол Кидман разкриват пред Page Six, че актрисата е сама и e напълно концентрирана върху отглеждането на двете си дъщери.

Свободна, но недостъпна

Кидман финализира развода със съпруга си на 6 януари, след като двамата обявиха раздялата си още през септември. По това време източници разкриха че Кидман „се е опитала по всякакъв начин да спаси нещата“, но накрая е подала официално молба за развод с причина „непреодолими различия“.

Новопоявилите се слухове за актрисата твърдят, че мултимилионерът Пол Сейм, който е председател на борда на MGM Resorts International, проявява силен интерес към нея, но хора от обкръжението им потвърждават, че Кидман и Сейм са се виждали само в компанията на общи приятели, никога сами и, че актрисата със сигурност няма романтични намерения към него.

Припомняме, че актрисата се омъжи за кънтри певеца през 2006 г. Преди това Никол Кидман беше омъжена за Том Круз от 1990 до 2001 г. Източниците, близки до Никол Кидман споделят, че тя се определя като свободна, но се фокусира основно върху себе си и децата. Те са убедени, че фаталната актриса се чувства по-свежа и по-заредена от всякога. Междувременно слуховете за нова връзка на Ърбан се засилиха. Фенове и последователи спрягат кънтри звездата - Карли Скот Колинс за потенциално ново гадже, но дали русата фурия наистина е успяла да заплени сърцето на кънтри изпълнителя - все още не е ясно.

Съвсем скоро, на Седмицата на модата в Париж,58-годишната актриса доказа, че все още е модна икона и винаги е безупречно стилна, заемайки почетното си място на първия ред на ревюто на Chanel. Обявена за посланик на марката през октомври 2025 г., Кидман демонстрира перфектно съчетание между дързост и вечна елегантност. По всичко си личи, че синеоката красавица е продължила напред, но не бърза да се впуска в следващата любовна вихрушка от емоции.

