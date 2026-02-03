Филмовият герой Драко Малфой, изигран от Том Фелтън в хитовия франчайз „Хари Потър“, се превърна в златното момче на Китайската нова година. Празникът, който тази година се чества на 17 февруари, си намери неочакван талисман в лицето на русия Слидерин. Потребителите в китайски социални медийни платформи като Douyin и RedNote (или Xiaohongshu) бързо започнаха да показват новогодишните си украси, допълнени от усмивката на Малфой.

Китайските социални медийни мрежи гъмжат от видеоклипове на хора, които залепват червен квадратен лист хартия с характерната за Малфой усмивка по вратите, стените и дори по хладилниците си.

Защо той е „лицето“ на празника?

За тези, които не са разбрали шегата, ще ви насочим към китайското име на Малфой. Когато се преведе, Малфой става „马尔福“ или „mǎ ěr fú“, което включва йероглифите за „кон“ (马 или mǎ) и „късмет“ (福 или fú). Това е игра на думи с фразата „马来福“ или „mǎ lái fú“, която приветства просперитета в годината на Коня.

Снимка: Getty Images/Instagram

Някои потребители също са публикували своите плакати с Малфой с главата надолу, точно както традиционните плакати за късмет се поставят с обърнати надолу, за да имитират късмет, който тече в дома ви.

Плакатите с Малфой се продават на китайската платформа за електронна търговия Taobao. Някои хора обаче отпечатват свои собствени версии. Това привлече вниманието на любителите на грънчарството извън Китай, предизвиквайки създаването на множество мемета в социалните мрежи.

„Годината на Дракона - известна още като Година на Драко. Година на Змията - известна още като Година на Слидерините. Година на Коня - известна още като Година на Малфой“, написа друг потребител на Reddit.

„Том Фелтън знае ли за това?“, попита с насмешка фен в Instagram.

Снимка: Getty Images/Instagram

