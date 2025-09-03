Семейството на Брайън Остин Грийн и Шарна Бърджис сподели трогателен момент от първия учебен ден на най-малкия си син Зейн, в компанията на по-големите му братя – децата на Меган Фокс и Грийн.

Трите сина на Меган Фокс и Брайън Остин Грийн – Ноа, Боуди и Джърни се появиха в рядка обща снимка, за да подкрепят 3-годишния си полубрат Зейн, който тази седмица започна предучилищна. Моментът беше споделен от майка му – професионалната танцьорка и годеница на Грийн, Шарна Бърджис, в емоционален пост в Инстаграм.

В кратко видео, придружено със снимки, се вижда как Зейн гордо държи табелка с надпис „първи учебен ден“, докато е заобиколен от тримата си по-големи братя, които не крият вълнението си.

Емоционално послание от майката

„Голямото ми семейство е всичко за мен. Имаме такъв късмет!“, пише Бърджис към публикацията. Тя разкри, че подготвя албум с видеа и снимки от важни моменти в живота на Зейн, за да може един ден, когато порасне, да ги гледа и да ги преживее отново емоционално.

„Той се чувства малко по-голям, малко по-пораснал... и малко по-малко бебе“, добавя тя с усмивка, типична за всяка горда майка, преживяваща първите учебни стъпки на детето си.

Семеен уют и любов

Силно впечатление прави близостта между децата, въпреки че идват от различни бракове. След развода на Меган Фокс и Брайън Остин през 2021 г., двамата запазват добри отношения и успешно съвместно отглеждат децата си. Бърджис често изтъква, че между нея, Грийн и Фокс цари взаимно уважение и разбирателство - нещо, което създава здравословна и подкрепяща среда за децата.

Семейство отвъд рамките

Публикацията на Шарна Бърджис предизвика вълна от положителни реакции в социалните мрежи, където потребители я поздравиха за топлината, откритостта и зрелия подход към родителството.

Историята на това семейство напомня, че любовта, подкрепата и уважението са най-важните основи за една стабилна среда, в която децата да се чувстват обичани и приети.

