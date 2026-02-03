В студиото на "Тази сутрин" гостува един от най-разпознаваемите гласове, съчетаващи българския фолклор с модерното звучене, а именно певицата Диа. В ефира на bTV тя разказа за вдъхновението от чуждестранните изпълнители, за песенния конкурс "Евровизия" и разбира се, за създалото се напрежение покрай националната селекция.

Диа често експериментира като смесва няколко различни жанра. Тя споделя своите музикални произведения в профилите си в социалните мрежи, които бързо достигат и докосват публиката. Нейните кавъри на някои от най-хитовите рап парчета са особено популярни, като вместо да пее оригиналния текст, тя изпълнява български фолклорни класики. Певицата не пропусна да сподели и с какво е планирала да зарадва своите фенове занапред.

След като от БНТ обявиха победителя от българската селекция за "Евровизия", Диа застана зад Дара, като я подкрепи онлайн и по време на гостуването си в предаването:

"Хората никога не са доволни на "Евровизия". Това е като футбола - всички разбираме от футбол, от музика, от политика - всички знаем какво се случва. Винаги ще има полярни мнения."

Тя коментира това, че мнението на хората е много променливо - след като Дара гостува в "Тази сутрин" на 2 февруари вълната от хейт се обърна в подкрепа. Според Диа, ако Дара стигне напред в конкурса във Виена, хората отново ще започнат да я подкрепят, въпреки всички критики, на които станахме свидетели през последните дни.

Тя продължи: "Очаквам невероятно шоу, а Дара мисля, че ще бъде много успешна и мисля, че ще седи съвсем достойно на тази сцена!"

Диа сподели повече и за вдъхновението зад новата ѝ песен "От целувка белег не остава", която е открила в сборник с фолклорни песни. През 2026 г. я очаква много музика, по-различно звучене и множество нови проекти и участия.

Цялото интервю - вижте в следващото видео.

