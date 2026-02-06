Актрисата Невена Бозукова празнува едно от най-вълнуващите събития за майките - порастването на дете. Никола, второто дете на звездата от новия сериал на bTV „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“, навърши 20 години.

Неве Бозукова майка

Актриста има две деца – дъщеря Магдалина и син Никола. Магдалина е плод на любовта ѝ с актьора Мариан Бозуков.

А синът ѝ Никола е от връзката ѝ с продуцента Краси Ванков. За рождения му ден тя сподели негова снимка с кратко, но силно пожелание - така, както само една майка може.

Снимка: https://www.facebook.com/nevena.bozukova.7

"Високо! Високо! Високо, Никола! Rock the world, my boy!" - му пожела неговата талантлива майка.

През 2017 г. Неве и Краси Ванков се разделят след 18-годишен брак. Многократно актрисата е споделяла, че освен професията път, най-силно обича двете си деца. Голяма нейна страст е морето и намира спасение, когато е близо до него. Неве е и художник със собствен, характерен почерк. Любопитен факт е, че много от нейните картини са притежание на актрисата Силвия Петкова.

Неве Бозукова във "ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ"

В новия български сериал на bTV – „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“, Неве Бозукова влиза в ролята на Лидия. Сериалът пренася зрителите в края на 90-те години на XX век – едно от най-противоречивите и драматични времена в съвременната българска история, когато държавата е крехка, правилата са разклатени, а оцеляването често изисква компромиси. Историята връща в свят, в който Европа е далечна мечта, институциите са под натиск, а границата между добро и зло е опасно размита. На този фон болница „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“ се превръща в последния остров на човечността – място, където се ражда живот, докато навън властват страхът, насилието и безнаказаността.

В центъра на сериала са три жени – лекари и акушерки, всяка от които се изправя пред съдбоносни избори между професионалния дълг, личното щастие и моралната цена на оцеляването. Вярата, надеждата и любовта тук не са абстрактни понятия, а изпитания – понякога болезнени, понякога разрушителни. Дали болницата ще бъде последен остров на човечност, а ражданията – символ на бъдещето, въпреки мрака, зрителите на bTV тепърва ще разберат.

Паралелно с медицинските истории сериалът разкрива и подземния свят на 90-те – гангстерски клубове, контрабанда, корупция и невидими връзки между престъпността и властта. Болницата и нощният клуб „Марсилия“ се оказват неочаквано свързани в мрежа от тайни, лъжи и незаконни сделки, които ще променят завинаги съдбите на героите.

В актьорския състав на „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“ влизат утвърдени и обичани имена от българската сцена, сред които Албена Павлова-Маркова, Антоанета Добрева – Нети, Невена Бозукова, както и талантливи представители на младото поколение актьори –Ванеса Пеянкова, Катерина Борисова, Пламен Димов, Калоян Трифонов, Даниел Върбанов и др.

Неве Бозукова беше един от най-атрактивните участници в "Traitors - игра на предатели. Какво сподели за този период от жиовта си вижте във видеото.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER