В едни времена, в които думата „инфлуенсър“ често извиква образа на 22-годишна брюнетка със снимка с перфектен филтър, възрастните дами по света, с брашно по ръцете и престилка от 1964, направиха тих, но мощен пробив в сърцето на дигиталната култура. Добре дошли в света на „гранфлуенсърките“ - жени, които не само готвят, а променят самата идея за това как изглежда една интернет звезда.

И както често се случва с великите революции и тази започва от кухнята.

Бабите, които ни показаха пътя - с тенджера в социалните мрежи

Барбара „Бабс“ Костело

Тя е по-известна като @brunchwithbabs - жената, за която Америка разбира, че толкова ѝ е липсвала във виртуалното пространство. На 76 г. Бабс не само готви, а проповядва. С над 4 милиона последователи в ТикТок, тя не се опитва да бъде млада. Не! Тя е баба по учебник - грижовна, забавна и винаги готова с някоя рецепта, която ухае на детство. Тя има съвети за всичко – за това как да сгънем чаршафи с ластик до тайните на перфектния пилешки пай. Има издадена готварска книга Every Day with Babs, но най-голямото ѝ постижение се крие в едно изречение, което често повтаря: „Семейството е „най-вкусно“, когато е около масата.“

Дона Анхела

Тя променя правилата в социалните мрежи на хиляди километри от Бабс. Без да изговаря нито една дума на английски, без професионално осветление, с печка на дърва и камера, държана от дъщеря ѝ, тя събира над 3.4 милиона последователи в YouTube и още повече във Facebook. Каналът ѝ De mi Rancho a Tu Cocina е като портал във времето - ръце, които месят царевично тесто, очи, в които свети знанието на вековете. Когато Дона Анхела поднася гозбата си, светът сякаш се усмихва с най-зареждащата се усмивка. Това не е рецепта, а любовна обяснение към корените на нейната страна.

Суман Дамане

Тя опровергава мита, че кулинарните вълшебства се раждат в идеални кухни, със стара печка, килер, пълен с подправки и безупречно сари. Тя започва своя канал на 67 години, а днес вдъхновява над 1.6 милиона фенове. Тя готви с грация, но и с жизнерадост, която на моменти надхвърля идеята на богата книга с рецепти. Във всяко видео има дух, топлина и онзи неподражаем индийски талант да превърнеш обикновена леща в преживяване.

Ирма на 104 г.

Каналът Pasta Grannies е сакрално преживяване. Стартира през 2015 г., но истинският му ренесанс настъпва, когато Ирма, баба почти на 104, показва как се правят талиатели „както Господ е казал“. С точилка, която ползва от 1930 г., и кърпа на главата, тя разточва тестото с такава отдаденост, че всеки топ шеф би се просълзил. Тя го прави без точни грамажи, без прецизно време за варене, а с инстинкт, памет и опит. Ирма не само готви, а ни напомня, че животът се мери в емоция от пастата, а не в калории. Всяко видео е симфония от брашно, яйца и безкрайна усмивка. А когато Ирма вдигне чаша вино в края на кадъра, милиони зрители по света усещат не само глад за хубави емоции, но и голяма носталгия.

Роела Раго

Има още десетки такива баби в Cooking with Nonna, където Росела Раго събира италиански нонни и техните рецепти като музикален продуцент на гастрономията, до Hands That Cook. Това е канал, който се фокусира върху ръцете, които месят, пържат, режат и помнят. Всяка бръчка на тези ръце е един вълнуващ ред в книгата на живота, която никой още не е написал, но всички разпознаваме. Най-романтичният пример остава Enoteca Maria в Ню Йорк. В ресторанта всяка вечер готвачът е баба от различни точки на света. Днес е от Полша, а утре от Перу. В други условия, това би звучало като концептуален експеримент, но тук това е най-чистата форма на живот. Менюто варира, но една съставка не се променя и тя се нарича „обич“.

Защо ни трябват баби онлайн?

В свят, в който всичко е здравословно - „без захар“, „без глутен“ и „без следи от щастие“, бабите-инфлуенсърки предлагат нещо различно. Те ни учат на „бавно“, „с любов“, „сега не говори, сосът трябва да почине“. Те не викат и не работят за брандове. Те присъстват. И в това присъствие има много любов - особено за едно поколение, което често не знае какво означава „истински дом“. Нека бъдем честни, че никога не се забравя топлата супа на баба. Може би затова гледанията не спират, коментарите се сипят, а мрежите най-накрая ухаят на истински вкусни ястия.

Вдигаме тост за тях!

Гранфлуенсърките не са поредният тренд. Те са един вид емоционална поправка на динамичното време, в което живеем. Те са бавен кадър в свят, който не се спира. И ако сте се чудили дали е възможно да се усмихнете, докато гледате как 98-годишна италианка прави ньоки, отговорът е: „Да, и още как.“

Тези дами ни казват, че традициите не умират, когато остареем. Те умират, когато спрем да ги споделяме. А интернет, изглежда, най-сетне се научи как да се вслуша в истинските истории. Наздраве за бабите. И да не забравим, че чесънът никога не е прекалено много и дава живот на всяко ястие.