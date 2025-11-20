Колко често трябва да купуваме ново бельо? На пръв поглед темата изглежда не толкова сериозна или дори комична, но специалистите не са на това мнение. Тя може да е пряко свързана със здравето ни.

Някои лекари твърдят, че смяната на бельото на всеки шест месеца е добра идея — особено ако го носим ежедневно и перем често. Причината е, че влакната задържат влага и микроорганизми, които с времето се натрупват.

Старото бельо задържа микроби.

Експертите препоръчват замяна.

Материята и хигиената са ключови.

В интервю за GB News специалист по хигиена посочва, че бельото може да стане „невидимо замърсено“ след месеци употреба, като в тъканта остават микроби дори след пране. Това включва бактерии, които могат да предизвикат кожни раздразнения, гъбички и инфекции при чувствителна кожа. Според него периодична подмяна – около веднъж на 6 до 12 месеца – е добър ориентир.

Снимка: iStock

Но други експерти смятат, че строг шестмесечен срок не е универсално необходим. В статия на Refinery29 дерматолог обяснява, че най-важното е бельото да се пере след всяко носене и да се сменя, когато е видно износено, загубило форма или еластичност. Тоест проблемът е по-скоро в качеството на поддръжка, отколкото в календара.

Разбира се, хигиената си остава ключов фактор. Много източници, включително Times of India, подчертават, че влагата и потта са сред най-честите причинители на гъбични инфекции, а синтетичните материи задържат повече микроорганизми. Ето защо е препоръчително да се избират дишащи материи като памук, а бельото да се пере на поне 60°C, когато материята позволява.

Какво означава това за ежедневието ни?

Снимка: facebook.com/BetiHandMades

Ако бельото ви е износено, изгубило цвят, мирише странно въпреки прането или е загубило еластичност — време е за ново. За хора с чувствителна кожа, склонност към гъбични инфекции или активен начин на живот, по-честата подмяна може да бъде дори препоръчителна.

Истината е между двете крайности: не е нужно да изхвърляме бельото си точно на всяко шестмесечие, но не бива и да подценяваме ролята на хигиената. Малка промяна в навиците може да предотврати дискомфорт — и да ни спести посещение при дерматолог.

Съдържанието, включително текстове, графики, изображения и други материали, е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на индивидуално решение, свързано със здравето или процедури за красота. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK