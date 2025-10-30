Омекотителят би трябвало да направи прането меко и ароматно, но понякога ефектът е точно обратен. И вместо желаното усещане за свежест, получаваме купчина дрехи, които миришат на влага – и тъкан, която съвсем не е мека.

В подобни случаи започваме да „обвиняваме“ пералнята или самия омекотител. Но често проблемът е в нас самите. И е необходимо просто да подходим с малко повече разбиране и да направим няколко елементарни промени.

Ето кои са грешките, които често допускаме.

Повече омекотител – по-лош резултат

Твърде многото количество омекотител не се изплаква напълно и създава „восъчен“ слой върху влакната, който ги „задушава“. Това намалява способността на тъканите да абсорбират вода – т.е. стават по-малко попивателни и по-податливи на неприятна миризма.

Затова е нужно да мислим за омекотителя като за парфюм – ако прекалим, няма да ухаем по-хубаво, просто ще се натрапваме излишно на околните. Затова винаги трябва да използваме точното количество, посочено на опаковката. И да измерваме с капачка, а не „на око“. Все пак, омекотителят е концентриран химикал – не е шега работа.

Не на препълнената пералнята

Една от най-честите, но и подценявани грешки е претоварването на барабана. Когато дрехите са „натъпкани“, водата и омекотителят не достигат равномерно до всички части. В реузлтата на това някои дрехи са меки и ароматни, а други остават полуизпрани и миришат на влага.

Златното правило е да оставяме празно пространство в горната част на барабана поне с ширината на една длан. Освен по-добре изпрани дрехи, ще имаме и пералня с по-дълъг живот.

Снимка: istockphoto.com

Редовното почистване

Пералнята е като фурна – ако не я чистим редовно, „ароматът“ на остатъци като омекотител, варовик и плесен се връщат при всяко пране.

Желателно е веднъж месечно да пускаме празен цикъл на най-висока температура и добавим чаша бял оцет или сода за хляб – за максимално почистване и дезинфекция.

Сушенето - което мнозина подценяват

Мокрото пране, оставено в пералнята за няколко часа след края на програмата, е идеална среда за бактерии и неприятна миризма. Дори и да сме използвали най-ароматния омекотител, ефектът изчезва, ако не извадим дрехите веднага.

Рецепта за наистина ухаещо пране

Ако искаме дрехите ни да ухаят, при това не само, когато ги извадим от пералнята, но и дни след това, е важно са запомним:

Да използваме точното количество омекотител

Да не претоварваме барабана

Да почистваме пералнята редовно

Да изсушаваме прането веднага след изпирането

Любопитно е, че вече има дрехи, които нямат нужда от пране - поне не и толкова често. За какво става дума, вижте видеото:



