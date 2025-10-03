Бързото приготвяне на вечеря след работа ни дава възможност да отделим повече време за истински важните неща – семейството, любимия, децата. Как да направим вкусно и здравословно хапване за всички, без да губим време? Тази рецепта е от тези – бързи и вкусни.

Продукти:

6-7 протеинови тортили със средна големина (може и обикновени)

2 яйца

50 мл прясно мляко

180 г шунка (може пилешко филе, сготвено или друг любим колбас)

2 шепи нарязах магданоз

150 г кашкавал

сол

черен пипер

Приготвяне:

Подгответе квадратна или правоъгълна тава (най-удобни са йенските). Нагънете тортилите на хармоника.

Между тях сложете парченца от шунката/филето/колбаса.

Пригответе сместа за заливане – разбийте в отделна купа 2 яйца, добавете прясното мляко, кашкавала, магданоза, овкусете с черен пипер и сол. По желание може да добавите малко зехтин.

Изсипете сместа върху тортилите и печете на 185 градуса с вентилатор за 15 минути или докато кашкавалът се запече.

Получава се интересна и вкусна запеканка, която е леко хрупката отгоре и ще се хареса на всички!





