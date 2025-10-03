Бързото приготвяне на вечеря след работа ни дава възможност да отделим повече време за истински важните неща – семейството, любимия, децата. Как да направим вкусно и здравословно хапване за всички, без да губим време? Тази рецепта е от тези – бързи и вкусни.

 

Продукти:

  • 6-7 протеинови тортили със средна големина (може и обикновени)
  • 2 яйца
  • 50 мл прясно мляко
  • 180 г шунка (може пилешко филе, сготвено или друг любим колбас)
  • 2 шепи нарязах магданоз
  • 150 г кашкавал
  • сол
  • черен пипер

Снимка: Бистра Момова

Приготвяне:

Подгответе квадратна или правоъгълна тава (най-удобни са йенските). Нагънете тортилите на хармоника.

Снимка: Бистра Момова

Вечеря за 15 минути - ето как да я приготвим

Между тях сложете парченца от шунката/филето/колбаса.

Снимка: Бистра Момова

Пригответе сместа за заливане – разбийте в отделна купа 2 яйца, добавете прясното мляко, кашкавала, магданоза, овкусете с черен пипер и сол. По желание може да добавите малко зехтин.

Снимка: Бистра Момова

Чиа пудинг и овесени ядки за закуска – ето какво казват лекарите (СНИМКИ)

Изсипете сместа върху тортилите и печете на 185 градуса с вентилатор за 15 минути или докато кашкавалът се запече.

Снимка: Бистра Момова

Получава се интересна и вкусна запеканка, която е леко хрупката отгоре и ще се хареса на всички!

Снимка: Бистра Момова
Дюлите – 5 бързи и лесни рецепти с есенния плод (СНИМКИ)

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK