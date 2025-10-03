Бързото приготвяне на вечеря след работа ни дава възможност да отделим повече време за истински важните неща – семейството, любимия, децата. Как да направим вкусно и здравословно хапване за всички, без да губим време? Тази рецепта е от тези – бързи и вкусни.
Продукти:
- 6-7 протеинови тортили със средна големина (може и обикновени)
- 2 яйца
- 50 мл прясно мляко
- 180 г шунка (може пилешко филе, сготвено или друг любим колбас)
- 2 шепи нарязах магданоз
- 150 г кашкавал
- сол
- черен пипер
Приготвяне:
Подгответе квадратна или правоъгълна тава (най-удобни са йенските). Нагънете тортилите на хармоника.
Между тях сложете парченца от шунката/филето/колбаса.
Пригответе сместа за заливане – разбийте в отделна купа 2 яйца, добавете прясното мляко, кашкавала, магданоза, овкусете с черен пипер и сол. По желание може да добавите малко зехтин.
Изсипете сместа върху тортилите и печете на 185 градуса с вентилатор за 15 минути или докато кашкавалът се запече.
Получава се интересна и вкусна запеканка, която е леко хрупката отгоре и ще се хареса на всички!
