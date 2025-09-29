Дюлята е един от най-ароматните и ценни плодове, които природата ни подарява през есента. С твърда структура и леко тръпчив вкус в сурово състояние, тя разгръща истинската си сладост при термична обработка – в печива, компоти, сладка или дори в солени ястия.

Освен с уникалния си аромат, дюлите се отличават и със своите полезни качества. Те са богати на витамин C, калий, мед, желязо и ценни фибри, които подпомагат храносмилането и засилват имунитета. Народната медицина от векове използва дюлите и техните семки като природно средство при настинки и кашлица.

Сезонът на дюлите е през есента – от септември до ноември, като съхранявани правилно, могат да радват трапезата ни чак до зимата. Те са универсален продукт, който носи уют и топлина във всяка рецепта – независимо дали ще ги поднесем като сладък десерт или като част от солено ястие. Ето какви са нашите предложения за бързи рецепти с този дъхав есенен плод:

Цяло пиле с дюли

Необходими продукти:

1 пиле

700 г дюли

2-3 големи картофа

лимонов сок

2-3 дафинови листа

сол

3 с.л. олио

1 ч.л. червен пипер

черен пипер

дафинов лист

Снимка: iStock

Приготвяне: Измийте пилето и го намажете с масло, сол, черен и червен пипер. Напълнете го с половината изчистени, обелени дюли, които предварително сте овкусили с лимонов сок. Сложете пилето в подходяща тава, нарежете картофите, сложете останалите дюли (може и цели). Добавете и дафиновия лист, както и малко вода и олио на дъното. Завийте с алуминиево фолио и печете в предварително загрята фурна на 180 градуса за 1 час и 40 минути. Махнете фолиото и запечете за още 15 минути.

Салата с дюли и моркови

Необходими продукти:

1 дюля

2 моркова

1 бр. червено цвекло

1 с.л. лимонов сок

1 с.л. мед

Снимка: iStock

Приготвяне: Обели и настържи дюлята, морковите и цвеклото. Добави лимонов сок и мед, а по желание – сол и малко черен пипер. Разбъркай и получаваш свежа и витаминозна салата.

Печени дюли с мед и канела

Необходими продукти:

2–3 дюли

2 с.л. мед

1 ч.л. канела

орехи (по желание)

Снимка: iStock

Приготвяне: Обели и нарежи дюлите на половинки или четвъртинки. Подреди ги в тавичка и залей с малко вода. Намажи с мед, поръси с канела и добави орехи. Печи на 180°C около 30–40 минути или докато омекнат.

Пухкав кекс с дюли

Продукти:

1 дюля

5 бр. яйца

1 ½ ч. ч. захар

½ ч. ч. олио

3 ч. ч. брашно

1 бакпулвер

1 ванилия

1 ч. ч. сок от дюли (може от компот)

Снимка: iStock

Приготвяне: С миксер разбий яйцата със захарта, добави сока от дюли, олиото, ванилията и разбъркай. Добави брашното, смесено с бакпулвера. Бъркай до получаване на хомогенна смес. Дюлята нарежи на малки кубчета и добави в сместа. Изсипи във форма за кекс и печи до суха клечка.

Чай от дюли

Необходими продукти:

1 дюля

1-2 листа мента

парченце канела

супена лъжица мед

Снимка: iStock

Приготвяне: Нарежи и почисти дюлята от семките и твърдата сърцевина. Нарежи на кубчета, но не я бели, защото в кората се съдържат най-полезните вещества. Постави парчетата в съд с вряща вода. Добави листа от мента или пръчка канела, джинджифил също е вариант за по-интензивен и гъделичкащ вкус. Вари се на слаб огън за около 15 минути, дърпа се от котлона и се оставя да се запари под капак. Прецежда се и се подслажда с мед.

Вижте във видеото как да си направите салата от друг любим есенен плод- тиквата:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK