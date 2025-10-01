Домакините, за които редът и организацията у дома са приоритет, ще останат учудени, че първото нещо, което трябва да направят сутрин, не е да оправят и пригладят прилежно леглото си. То трябва да бъда оставен известно време, докато пиете кафето си например. Ето защо:

Защо е добре да изчакаме, преди да оправим леглото след ставане

Нормално е през нощта да се потим, което води до натрупване на влага в чаршафите и възглавниците. Когато оправим леглото веднага, не оставяме никакво време спалното бельо да се проветри и да изсъхне. От своя страна влагат може да доведе до развитието на бактерии и акари. С особена сила това важи, ако се потите много. При това положение завивките остават топли от телесната ви температура, а бактериите се развиват най-добре в топла и влажна среда.

Колко време е достатъчно да изчакаме

Ако сте от хората, които обичат да оправят леглото си веднага, добрата новина е, че няма нужда от голяма промяна в сутрешния ритуал. До момента, в който изпиете чашата си ободряващо кафе, вече може да се върнете и да оправите чаршафите и завивките и да пригладите прилежно леглото. Времето, което трябва да изчакате, е между 30 и 60 минути. Може дори да пипнете чаршафите, за да проверите дали са влажни.

Снимка: iStock

Колко често да перем спалното бельо и възглавниците

Чаршафите и калъфките е добре да се перат веднъж седмично. През лятото, когато се потим повече, е добре това да се прави дори по-често. Самите възглавници също задържат в себе си влага и мръсотия, но поради трудното им сушене, е добре да минават през пералня на всеки 4-6 месеца. Добро решение е използването на протектори, а на пазара има такива, които са и непромокаеми.

Снимка: iStock

Как да поддържаме матрака чист

Освен проветряването на спалното бельо, има и други начини да предпазим матрака от влага и замърсявания. Независимо от вида на завивките и начина, по който оправяте леглото си, важно е да почиствате матрака редовно. Ето как:

Почиствайте с прахосмукачка с приставка за тапицерия поне 2 пъти месечно

Изпирайте професионално поне веднъж годишно (в идеалния случай – пролет и есен)

Почиствайте своевременно появили се петна като действате локално

Вижте във видеото как можем да си осигурим пълноценен сън:

