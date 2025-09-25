С настъпването на есента светът навън забавя ритъма си, а и ние започваме да търсим повече уют и топлина. Хладните вечери ни подтикват да прекарваме повече време у дома и да обръщаме внимание на детайлите, които ни носят комфорт.

Есента е времето, когато все повече се сгушваме у дома с чаша чай и меко одеяло. Именно сега възглавниците – било то спални или декоративни – започват да играят по-важна роля: дават ни комфорт, но и носят настроение в интериора. А според чуждестранни издания като Homes and Gardens и Drew and Jonathan, правилният избор на материи и цветове е ключът, който може да направи всяка стая по-топла и уютна.

На какви възглавници да спим през есента?

По-плътни материи за калъфките – през хладните вечери е приятно да усещаме мекота и топлина до лицето си. Калъфки от памук, сатен или фланел създават уют и не дразнят кожата, а в същото време задържат топлината по-добре от летните тънки тъкани.

Обемен и комфортен пълнеж – ако обичате мекота, пухът и перата са класически избор, защото обгръщат главата и създават усещане за сгушване. За тези, които търсят стабилна опора за врата, мемори пяната е идеалното решение – тя следва формата на главата и намалява напрежението след дълъг ден.

Хипоалергенни варианти – есента често е сезон на алергии и настинки. Възглавниците с микрофибър или специални хипоалергенни пълнежи са леки, лесни за поддръжка и подходящи за хора с по-чувствителни дихателни пътища.

Декоративни калъфки за настроение – не бива да забравяме и за визията на спалнята. Калъфки в топли есенни тонове като горчица, бордо, теракота или маслено зелено превръщат леглото в център на стаята и носят усещане за уют още щом влезем в нея.

Как да изберем подходяща възглавница според позата на спане?

Ако спите по корем, най-подходяща е меката и ниска възглавница, която не повдига главата много нагоре, сочи Choice.

Ако спите настрани, е добре възглавницата да е много твърда, за да може тя да поддържа гръбначния стълб изправен.

Ако спите по гръб, е добре да заложите на средно твърда до твърда възглавница, защото тя би дала необходимата опора на главата и врата.

При хора, които сменят позициите, в които спят през нощта, най-подходящи са меките до средно твърди възглавници.

