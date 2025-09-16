Популярният световен формат „The Traitors“ пристига у нас под името „Traitors: Игра на предатели“ и обещава напрежение, емоционални обрати и стратегически игри, в които участниците се опитват да открият тайните „предатели“ сред себе си.
Как се избират предателите?
Въпреки че точният начин на подбор на „предателите“ в българската версия не е публично, можем да се ориентираме по формата на шоуто, както той е излъчван в други държави.
В различните версии на предаването, например британското издание се използва метод, при който водещият и продуцентският екип избират на случайни или стратегически принцип определен брой участници, които да бъдат „предатели“, докато останалите са „довереници“, сочи Cosmopolitan.
В „Traitors: Игра на предатели“ в България участват 25 известни личности от различни среди. Сред тях някои ще бъдат предатели, а останалите ще се борят за доброто.
Обикновено това кои са предателите остава скрито от останалите участници, обявява се единствено в началото на шоуто или преди първата нощ, когато предателите „се срещат тайно“.
Динамиката в „Traitors: Игра на предатели“
В различни версии на предаването броят на предателите е различен. Част от правилата е, ако един предател бъде разкрит или елиминиран, продуцентите или предателите, които остават в играта могат да изберат нов играч, който да поеме ролята на предател. Това държи напрежението изключително високо.
Преди началото на снимките на предаването участниците преминават през кастинг и интервюта, където продуцентите оценяват тяхната личност, стратегически умения и способност да запазят тайната си, което също влияе върху избора кой ще бъде предател.
