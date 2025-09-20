Ако търсите идеи за промяна на прическата, но не сте готови за нещо драстично, то новата тенденция в подстрижките е точно за вас! "Заешкият бретон" е идеалният компромис за всеки при есенните тенденции, който трябва да пробвате тази година. Ефирен и подчертаващ лицето, той е наистина перфектен - дори ако сте се заклели да не носите бретон никога.

Бретонът тип "зайче" може да ви звучи ново като ново понятие, но стилът съществува от години и сега се завръща с пълна сила.

Какво представлява заешкият бретон?

Визията включва къс, ефирен бретон, съчетан с по-дълги, очертаващи лицето странични части, които добавят мекота и движение. Не е типичният бретон, който покрива единствено челото. А що се отнася до името? Коафьори твърдят, че спуснатите странични части наподобяват "увиснали надолу заешки уши".

Снимка: Pinterest

За разлика от по-тежкия, прецизно оформен бретон, този е умишлено лек, което го прави по-подходящ за носене върху различни форми на лицето и текстури на косата.

Въпреки че бретонът е известен с това, че изисква много внимание и постоянна поддръжка, бретонът тип "зайче" е сравнително лесен за оформяне. Въпреки това, редовната поддръжка е важна. Всеки вид бретон е голям ангажимент.

Когато бретонът започне да се спуска повече към очите - значи е време за бърза подстрижка. Обикновено това би трябвало да бъде на всеки три до четири седмици, в зависимост от растежа на косата. Понякога самото подстригване може да придаде на целия вид ново излъчване.

За кого е подходящ?

Прическата е подходяща за различни типове коса, въпреки че по-гладката или леко вълниста текстура предполагат най-лесно стилизиране. Ако сте с къдрава коса е по-добре да подстрижете бретона по-дълъг, отколкото ви се иска, за да остане с правилната дължина, след като изсъхне.

Формата на лицето също играе важна роля. Ако имате кръгло лице, то тази визия вероятно няма да е толкова подходяща за вас. Възможно е заешкият бретон да подчертае допълнително тази закръгленост. По-дълъг, широк бретон може да е по-подходящ за тези клиенти. За овални или сърцевидни лица, бретонът тип „зайче“ често е идеален, особено когато е съчетан с допълнителни странични части, които да рамкират бузите и челюстта.

Снимка: Pinterest

Как да го стилизирате

Този тип бретон е създаден да бъде гъвкав и лесен за работа, особено когато е подстриган и стилизиран както трябва. Добре е да не попада в нито една от двете крайности - нито да има прекалено голям обем или пък да бъде прекалено сплескан. Именно тези непринудени извивки го правят да изглежда толкова модерен.

Ключът към постигането на правилната визия започва с разделянето на косата – в ръцете на професионален стилист. „Когато фризьорът взема кичур, важното е да не го отвежда твърде назад или да не го прави твърде гъст. Целият смисъл е той да се усеща мек и ефирен, а не тежък.

Снимка: Pinterest

За ежедневно стилизиране, можете да използвате кръгла четка и сешоар с концентраторна дюза, за да добавите фина извивка. За да подсилите ефирния завършек, професионалистите препоръчват лек спрей за блясък. Но внимавайте с количеството спрей, което използвате, за да не го направите да изглежда мазен и сплескан.

Няколко полезни съвета за неустоима прическа от топ коафьора Георги Петков - вижте в следващото видео.

