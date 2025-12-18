Показват 50 модела плетива на една кука в този град

Изложба под надслов „Стари плетива и зимни вкусотии от Граово“ ще бъде открита в Брезник. Близо петдесет модела на различни плетива, изработени на една кука, ще могат да бъдат видени там. Представянето им е вдъхновено от традиционните зимни селски вечери от миналото - седенки.

В миналото на седенките се събирали млади и стари, за да свършат определена къщна работа, но и за да флиртуват с тайни знаци. На седенките момите пеели, а по-възрастните хора разказвали забавни истории и приказки с поуки.

Плетенето на седенките

Плетенето често е било едно от заниманията за седенките. Така, с лекотата на песните, жените наплитали красиви покривки и топли дрехи за семействата си.

През зимните дни има и малко по-специфична храна. В битието на българите в студения сезон се хапва повече месо, ферментирали храни - туршии, люти чушки; варива - боб, леща, ориз; вадят се и сушените плодове, които се хапват натурални или на ошав.

Изложба с плетива и храна

На изложбата ще бъдат показани традиционни зимни ястия, коитоще бъдат приготвени от жените от пенсионерски клуб „Белите брези“ в Брезник. Сред тях ще има както постни, така и блажни гозби, характерни за региона, пише БТА.

Изложбата „Стари плетива и зимни вкусотии от Граово“ се организира съвместно от Аниела Асенова, пенсионерски клуб „Белите брези“ и Народно читалище „Просвещение - 1870“. Тя ще бъде открита на 22 декември, понеделник, от 17:30 ч. в малкия салон на читалището.

Може ли да се опази занаята плетене - вижте във видеото.