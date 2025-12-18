/ Лайфстайл / Свят

Показват 50 модела плетива на една кука в този град

Изложбата „Стари плетива и зимни вкусотии от Граово“ ще бъде открита на 22 декември
18 Декември 2025
LadyZone.bg
Показват 50 модела плетива на една кука в този град

Изложба под надслов „Стари плетива и зимни вкусотии от Граово“ ще бъде открита в Брезник. Близо петдесет модела на различни плетива, изработени на една кука, ще могат да бъдат видени там. Представянето им е вдъхновено от традиционните зимни селски вечери от миналото - седенки. 

Плетенето намалява хроничната болка, депресия и тревожност

В миналото на седенките се събирали млади и стари, за да свършат определена къщна работа, но и за да флиртуват с тайни знаци. На седенките момите пеели, а по-възрастните хора разказвали забавни истории и приказки с поуки.

Плетенето на седенките

Плетенето често е било едно от заниманията за седенките. Така, с лекотата на песните, жените наплитали красиви покривки и топли дрехи за семействата си. 

През зимните дни има и малко по-специфична храна. В битието на българите в студения сезон се хапва повече месо, ферментирали храни - туршии, люти чушки; варива - боб, леща, ориз; вадят се и сушените плодове, които се хапват натурални или на ошав. 

Изложба с плетива и храна

На изложбата ще бъдат показани традиционни зимни ястия, коитоще бъдат приготвени от жените от пенсионерски клуб „Белите брези“ в Брезник. Сред тях ще има както постни, така и блажни гозби, характерни за региона, пише БТА.

Плетенето не е само за жени: Норвежки модел и представител на НАТО написа книга за плетене

Изложбата „Стари плетива и зимни вкусотии от Граово“ се организира съвместно от Аниела Асенова, пенсионерски клуб „Белите брези“ и Народно читалище „Просвещение - 1870“. Тя ще бъде открита на 22 декември, понеделник, от 17:30 ч. в малкия салон на читалището.

Може ли да се опази занаята плетене - вижте във видеото. 

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK 

 
Ключови думи:
  • Шон Мендес с нова &quot;сеньорита&quot; - зашеметяващата красавица е бивша на Неймар (СНИМКИ)
    Шон Мендес с нова "сеньорита" - зашеметяващата красавица е бивша на Неймар (СНИМКИ)
    Лайфстайл
  • Горан Брегович: Надявам се един ден, когато мe погребват, да звучи нещо весело
    Горан Брегович: Надявам се един ден, когато мe погребват, да звучи нещо весело
    bTV
  • Как участниците от „Traitors: Игра на предатели“ украсиха за Коледа? (СНИМКИ)
    Как участниците от „Traitors: Игра на предатели“ украсиха за Коледа? (СНИМКИ)
    Лайфстайл
  • На топло преди Коледа: Кои популярни българи избягаха преди празниците? (СНИМКИ)
    На топло преди Коледа: Кои популярни българи избягаха преди празниците? (СНИМКИ)
    Лица
  • Киара обвини Краси, че искал да заложи пръстена. Той има своя истина (ВИДЕО)
    Ергенът: Любов в рая
  • Ангелчета от макарони - коледна украса от шкафа в кухнята (СТЪПКА ПО СТЪПКА)
    Архитектура и интериор
  • Руми ~ Не тъжи. Всичко, което си изгубил, се връща при теб под друга форма (СНИМКИ)
    Лица
  • Кристина след „Ергенът: Любов в рая“: С Виктор живеем заедно (ВИДЕО)
    Ергенът: Любов в рая

Advertorial

  • Магичен финал: Коледният камион на Кока-Кола спира в София за три празнични дни
    Магичен финал: Коледният камион на Кока-Кола спира в София за три празнични дни
  • Как да изберем подходящ стол за дълги работни часове?
    Как да изберем подходящ стол за дълги работни часове?
  • Шон Пол се завръща в България с мега концерт!
    Шон Пол се завръща в България с мега концерт!
  • Сковани стави при студено и влажно време? Какво стои зад усещането?
    Сковани стави при студено и влажно време? Какво стои зад усещането?
Ще ви хареса
  • Желязната Лейди на Густав Айфел стана на 130 години
    Желязната Лейди на Густав Айфел стана на 130 години
    Видео
  • Имат ли си гаджета Наско и Тино и кой ще е завинаги в сърцата им? (ВИДЕО)
    Имат ли си гаджета Наско и Тино и кой ще е завинаги в сърцата им? (ВИДЕО)
    Видео
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата